С 22:00 автобусы № 3 и 48д начнут ходить по Венцека до площади Революции, в направлении поселка Шмидта – по Самарской и Венцека. Троллейбусы будут курсировать от Губернского рынка и в обратном направлении по Ульяновской, Самарской и Некрасовской, - сообщили в администрации города.
Горожан просят с пониманием отнестись к принимаемым мерам и заранее планировать свой маршрут.
В Самаре автобусы и троллейбусы пустят в объезд Ленинградской
Сегодня, 17 января, в областном центре произошла коммунальная авария на Ленинградской в районе домов № 81-83. Там на водопроводе было выявлено повреждение трубы диаметром 150 мм. На место выехала аварийная бригада коммунальщиков. В этом районе скорректирована схема движения общественного транспорта.
С 22:00 автобусы № 3 и 48д начнут ходить по Венцека до площади Революции, в направлении поселка Шмидта – по Самарской и Венцека. Троллейбусы будут курсировать от Губернского рынка и в обратном направлении по Ульяновской, Самарской и Некрасовской, - сообщили в администрации города.