В Самаре автобусы и троллейбусы пустят в объезд Ленинградской

17.01.2020 13:00 Читали 6

Сегодня, 17 января, в областном центре произошла коммунальная авария на Ленинградской в районе домов № 81-83. Там на водопроводе было выявлено повреждение трубы диаметром 150 мм. На место выехала аварийная бригада коммунальщиков. В этом районе скорректирована схема движения общественного транспорта.