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МЧС предупреждает: выход на тонкий лед опасен для жизни

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На оперативном совещании, которое традиционно в первый день рабочей недели проводит Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров с членами регионального Правительства, главами муниципальных образований и ведомств, был поднят вопрос об обеспечении безопасности на водных объектах.

Руководитель ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко отметил: несмотря на то, что в последние дни наблюдается небольшое понижение температуры, однако лед, особенно на больших водоемах, неоднородный и крайне опасный: «Сейчас, в основном, 3 см льда, еще 3 см – снег и вода».

 При этом колебания температур в предстоящую неделю не окажут существенного влияния на состав и толщину льда. Поэтому решение о запрете организации массовых купаний в проруби на Крещение Господне останется неизменным.

«Если одного-двух человек такой лед может выдержать, то на крещенских купаниях, когда на лед одновременно выходят до 100 человек, он однозначно не выдержит», — подчеркнул глава регионального ГУ МЧС.

Глава региона поручил профильным министерствам и муниципальным властям совместно с органами МВД и МЧС организовать патрулирование береговых линий, чтобы исключить случаи организации небезопасных мест для купаний.

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Назад. 15 января 2020
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МЧС предупреждает: выход на тонкий лед опасен для жизни

На оперативном совещании, которое традиционно в первый день рабочей недели проводит Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров с членами регионального Правительства, главами муниципальных образований и ведомств, был поднят вопрос об обеспечении безопасности на водных объектах.

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