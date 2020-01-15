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Региональная Госавтоинспекция обращает внимание участников дорожного движения на необходимость использования световозвращающих элементов в темное время суток

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Основная доля наездов на пешеходов со смертельным исходом и тяжкими последствиями приходится на темное время суток. Только с начала года на дорогах области произошло 13 наездов на пешеходов, которые переходили проезжую часть без световозвращающих элементов в темное время суток, в результате которых 10 пешеходов получили травмы различной степени тяжести и 3 погибли.

Световозвращающие элементы повышают видимость пешеходов на неосвещенной дороге, при неблагоприятных погодных условиях и значительно снижают риск возникновения дорожно-транспортных происшествий с их участием.

Улучшение видимости пешехода – это важнейший способ предотвращения ДТП, о котором должен позаботиться сам пешеход. Для этого необходимо применять световозвращающие элементы. Располагать их нужно на верхней одежде, рюкзаках, сумках, детских колясках, санках и т.п.

В Правилах дорожного движения РФ четко закреплено, что

— пешеходы, которые переходят дорогу или передвигаются по обочине вне населенных пунктов в темное время суток или при недостаточной видимости обязаны иметь световозвращающие элементы и обеспечить их видимость для водителей;

— в пределах населенных пунктов ношение световозвращающих элементов рекомендовано в целях безопасности;

— при движении по краю проезжей части пешеходы должны идти навстречу движению транспорта.

Уважаемые участники дорожного движения! Присутствие световозвращающего элемента в темное время суток и условиях недостаточной видимости поможет водителю быстрее заметить пешехода на проезжей части и предотвратить ДТП.

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Назад. 15 января 2020
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