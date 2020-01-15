Региональная Госавтоинспекция обращает внимание участников дорожного движения на необходимость использования световозвращающих элементов в темное время суток

Световозвращающие элементы повышают видимость пешеходов на неосвещенной дороге, при неблагоприятных погодных условиях и значительно снижают риск возникновения дорожно-транспортных происшествий с их участием.
Улучшение видимости пешехода – это важнейший способ предотвращения ДТП, о котором должен позаботиться сам пешеход. Для этого необходимо применять световозвращающие элементы. Располагать их нужно на верхней одежде, рюкзаках, сумках, детских колясках, санках и т.п.
В Правилах дорожного движения РФ четко закреплено, что
— пешеходы, которые переходят дорогу или передвигаются по обочине вне населенных пунктов в темное время суток или при недостаточной видимости обязаны иметь световозвращающие элементы и обеспечить их видимость для водителей;
— в пределах населенных пунктов ношение световозвращающих элементов рекомендовано в целях безопасности;
— при движении по краю проезжей части пешеходы должны идти навстречу движению транспорта.
Уважаемые участники дорожного движения! Присутствие световозвращающего элемента в темное время суток и условиях недостаточной видимости поможет водителю быстрее заметить пешехода на проезжей части и предотвратить ДТП.