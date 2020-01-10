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"Ростелеком" обновил мобильное приложение "Биометрия"

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"Ростелеком" запустил новую версию приложения "Биометрия" для мобильных устройств, работающих на операционной системе Android и iOS, которое позволяет открыть счет, вклад или получить кредит, не посещая банк. Новая версия отличается легким информационным дизайном и понятной структурой.

В приложении "Биометрия" появилась информация о доступных финансовых услугах и условиях их получения. Раньше для того чтобы ознакомиться с условиями получения услуги, необходимо было установить приложение банка. Теперь узнать детали и начать оформление необходимой услуги можно сразу из каталога приложения "Биометрия".

В профиле пользователя отображаются данные из Единой системы идентификации и аутентификации: номер телефона и адрес электронной почты, на который приходят оповещения об операциях с биометрией.

Появился специальный раздел, в котором "Ростелеком" рассказывает о новых услугах и особенностях работы с биометрией. Здесь есть информация о том, для чего нужна Единая биометрическая система, как ею пользоваться и какие услуги с ее помощью можно получать. Так, уже в этом году граждане, сдавшие биометрические данные, смогут покупать товары, оплачивая их одним взглядом, а в будущем — регистрироваться на рейс и проходить на посадку в самолет, не предъявляя паспорт и посадочный талон.

"Ростелеком" сделал дизайн "Биометрии" более удобным и добавил несколько полезных функций. Мы регулярно обновляем приложение, чтобы с помощью современных дизайн-решений обеспечивать нашим клиентам лучший пользовательский опыт. Мы рассчитываем, что очередное обновление приложения положительно повлияет на дальнейший рост интереса со стороны граждан к удаленному способу получения финансовых услуг и Единой биометрической системе", — сказала директор проектов блока цифровой идентичности "Ростелекома" Светлана Озерецковская.

"Биометрия" — это первое защищенное отечественное мобильное приложение со встроенным алгоритмом шифрования, которое опубликовано в официальных магазинах приложений AppStore и Google Play. Приложение позволяет тем, кто ранее сдал данные в Единую биометрическую систему, не выходя из дома стать клиентом разных банков. Для того чтобы удаленно открыть счет или вклад, оформить кредит, сделать банковский перевод, нужно авторизоваться на портале госуслуг и подтвердить свои данные в Единой биометрической системе, произнеся случайно сгенерированную числовую последовательность. После этого по защищенному каналу связи запись отправляется на сравнение с шаблоном, который хранится в Единой биометрической системе. Если система опознала человека с вероятностью выше 99,99%, приложение сообщит об успешной проверке, и пользователь получит доступ к финансовым услугам.

Подробнее о работе Единой биометрической системы можно узнать на сайте: bio.rt.ru.

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Новости

Назад. 10 января 2020
"Ростелеком" обновил мобильное приложение "Биометрия"

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