27 декабря в Самаре распределят свободные места в детсадах

27.12.2019 13:18 Читали 4

В Самаре 27 декабря распределят свободные места в дошкольных образовательных учреждениях, в том числе в детских садах №№ 4, 87, 462.

Городской департамент образования рекомендует родителям до 26 декабря проверить указанные в заявлении данные на портале образовательных услуг (в разделе "Поиск заявлений"). Если в заявлении оказались неточности и утратившие силу сведения, необходимо обратиться в МФЦ.

Информация о свободных местах размещена на портале образовательных услуг (в разделе "Образовательные организации").

Родители имеют право выбрать предпочитаемые дошкольные учреждения с учетом образовательных программ (не более пяти).

Распределение свободных мест проводится в автоматизированном порядке на основании определенных критериев (наличие у родителей ребенка права на внеочередное, первоочередное предоставление места, даты регистрации ребенка в электронном реестре, возраста ребенка на 1 сентября 2019 г., направленности группы, желаемой даты зачисления) не позднее 27 декабря 2019 года.