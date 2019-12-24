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На заводе "Балтика-Самара" прошел День безопасности

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Развитие культуры безопасного поведения и нулевой травматизм — одна из целей программы устойчивого развития Carlsberg Group, частью которой является "Балтика". В рамках нее на всех заводах Группы организуются Дни безопасности, когда сотрудники тренируют навыки поведения в экстренных ситуациях и напоминают друг другу основные правила, помогающие этих ситуаций избежать.

24 декабря на заводе "Балтика-Самара" провели конкурсы, викторины, квесты и обучающие мероприятия по безопасности для сотрудников. Коллеги тренировали навыки оказания первой медицинской доврачебной помощи, использование огнетушителей, правила безопасного дорожного движения, безопасных работ на высоте, выявления опасных условий и действий. Это необходимо для того, чтобы каждый пришедший на работу сотрудник ежедневно уходил с работы домой целым и невредимым. Сначала участники мероприятия ещё раз вспомнили теорию — поговорили о культуре безопасности, прослушали о действиях в условиях чрезвычайных ситуаций, затем провели практические занятия в группах. Сотрудники, которые продемонстрировали высокие знания и навыки в области безопасности, были отмечены специальными призами от Компании.

Подобные мероприятия проходят на заводах "Балтики" ежегодно. Сотрудники демонстрируют свои знания в оказании первой доврачебной помощи, навыки в использовании разных видов средств защиты и спецодежды, умение правильно подготовиться к работам на высоте и других правил и норм безопасности. Отдельный пункт подготовки — правила безопасного движения как для водителей, так и для пешеходов. Для сотрудников, управляющих корпоративным транспортом, а также для всех коллег-автолюбителей организуются специальные тренинги и практические занятия.

В компании придерживаются международных норм охраны труда и развивают культуру безопасного поведения, чтобы свести к нулю несчастные случаи среди сотрудников, партнеров и подрядчиков, работающих на заводах "Балтики".

Несчастные случаи возможны не только на производстве, но и в обычных офисах. Так, например, на "Балтике" сотрудники следуют правилу обязательно держаться за перила при передвижении по лестнице, а ступеньки оснащены противоскользящими полосами и предупреждающими надписями "Держись за перила", "Не спеши", "Одна ступенька — один шаг". Во время влажной уборки используются специальные таблички "Осторожно, влажный пол".

В "Балтике" уверены, что помимо инвестиций в охрану труда необходимо обучать сотрудников, а также формировать и укоренять культуру безопасности, в которой каждый не просто сам соблюдает необходимые правила безопасности и ведет себя осмотрительно, но и корректирует поведение коллег, если видит, что их действия могут привести к травмам.

"Одно из приоритетных направлений корпоративной культуры на "Балтике" — забота о безопасности сотрудников, — говорит ведущий специалист по охране труда, промышленной, пожарной безопасности и гражданской обороне филиала "Балтика-Самара" Денис Мартыненко. — В обеспечение безопасных условий труда мы вовлекаем всех сотрудников — производства, логистики, администрации, продаж и сотрудников подрядных организаций — для того, чтобы совместными усилиями выявить и устранить опасные ситуации. Мы действуем с помощью инструмента так называемых поведенческих аудитов, выявляя и устраняя опасные действия и условия. Так, с начала года в этой программе приняли участие более 500 сотрудников филиала. Вместе мы выявили 3954 опасных ситуаций, немедленно исправили 3859 из них и взяли в работу те, что требуют дополнительных инвестиций или организационных изменений — например, закупку дополнительной спецодежды, материалов, внесения изменений в оборудование рабочих мест и так далее".

Для того чтобы снизить и исключить травматизм и профессиональные заболевания, сотрудникам "Балтики" выдаются средства индивидуальной защиты и спецодежду по утвержденному каталогу, согласно занимаемой должности/профессии. Для постоянного контроля состояния здоровья сотрудников здравпункт филиала "Балтика-Самара" привлекает специализированные компании для проведения ежегодных медосмотров.

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Новости

Назад. 24 декабря 2019
На заводе "Балтика-Самара" прошел День безопасности
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