В Самаре на Фрунзенском мосту съезды загородили заборами

24.12.2019 14:35 Читали 6

Подрядчики уже занимаются последними этапами подготовки Фрунзенского моста. Сейчас на съездах установили специальные заборы.

Напомним, что после этого на нескольких прилегающих улицах запретят парковаться. Это коснется улиц Фрунзе, Комсомольской, Венцека, Чапаевской, Молодогвардейской, Некрасовской и Пионерской.



Запрет снимут, когда мост заработает в полном объеме - в 2020 году.



На самом же мосту будет шесть полос, его длина составит 667 метров.



Кроме того, он будет включать транспортную развязку и путепровод на Шоссейной, а также Фрунзе.