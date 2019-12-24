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Жильцам самарских новостроек урезали льготу по плате за капремонт

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Сегодня, 24 декабря, депутаты Губернской Думы внесли изменения в самарский закон о капитальном ремонте многоквартирных домов.

После того, как принятые сегодня изменения подпишет губернатор Самарской области, для владельцев квартир в новостройках будет сокращен срок наступления обязанности платить за капремонт - с пяти лет после включения нового дома в программу капремонта до одного года.

В пояснительной записке к законопроекту это обосновывается тем, что сейчас в эксплуатацию часто вводят невысокие дома с небольшим количеством квартир. По мнению разработчиков поправки, при пятилетней отсрочке уплаты взносов в таком доме не успеют собрать достаточное количество денег к сроку, когда зданию понадобится ремонт. В ходе заседания был поднят вопрос о том, почему пятилетняя отсрочка отменяется в таком случае и в новостройках-высотках, на что последовал ответ, что ситуации с маленькими домами - лишь одно из обоснований сокращения сроков.

Еще одно обоснование, прямо указанное в пояснительной записке - это имеющиеся случаи ввода в эксплуатацию новых домов, цитата, "с недостатками и недоделками", которые жильцам приходится устранять за свой счет.

Также отмечено, что во многих регионах страны отсрочка для новостроек - даже меньше года, всего несколько месяцев. К примеру, это Татарстан, Московская область и т.д.

Напомним, совсем скоро жителей Самарской области ждет повышение платы за капремонт. Если до конца 2019 года минимальный размер взноса составляет 5,67 руб. за квадратный метр для квартир в домах до 5 этажей (включительно) и 6,52 руб. для домов от 6 этажей, то с 2020 года плата увеличится до 6,28 руб. и 7,22 руб. соответственно.

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Назад. 24 декабря 2019
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