В новое общежитие Самарского университета въезжают первые новоселы

24.12.2019 14:18 Читали 3

В понедельник, 23 декабря, Губернатор Дмитрий Азаров поздравил молодых ученых, аспирантов и магистрантов Самарского университета с новосельем. Одно- и двухкомнатные квартиры они получили в новом общежитии вуза на улице Гая.

18-этажное здание на 90 квартир в непосредственной близости от главных корпусов и кампуса университета начали возводить в 2016 году. В какой-то момент строительство застопорилось, однако при поддержке Губернатора здание было достроено по федеральной целевой программе развития образования Министерства образования и науки России.

В комфортные квартиры, оснащенные мебелью и бытовой техникой, уже начали заезжать молодые специалисты вуза – преподаватели, семейные аспиранты, магистранты. Во время посещения общежития Дмитрий Азаров и врио ректора Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева Владимир Богатырев побывали на чаепитии у супругов Батровых.

Владимира – выпускника факультета двигателей летательных аппаратов и Дарью – выпускницу филфака университета свел Чемпионат мира по футболу 2018 года. Оба работали в волонтерском центре. Через два месяца после Кубка мира молодые люди сыграли свадьбу. Сейчас Владимир продолжает руководить волонтерским центром Самарского университета и планирует поступать в аспирантуру на кафедре АСЭУ. Стоит отметить, что молодой человек – из Тольятти, и почти десять лет прожил в общежитиях вуза. Получение отдельной квартиры от университета он воспринимает как настоящий подарок судьбы. «Благодаря федеральному министерству мы получили возможность жить в чудеснейших условиях. Не ожидал, что мне, как сотруднику вуза, дадут такое классное жилье», – делится Владимир. «Здесь хочется любить и творить», – добавляет его супруга Дарья.

Во время беседы Владимир поблагодарил Главу региона за поддержку в конкурсе на формирование Окружных центров мобильности, занимающихся отбором и подготовкой волонтеров. С такой просьбой молодой человек обратился к Губернатору на встрече 8 ноября, и Дмитрий Азаров пообещал помочь. «Уверен, ваше письмо в поддержку размещения центра в Самарской области сыграло важную роль в нашей победе!», – подчеркнул Владимир. Глава региона пожелал ребятам обязательно продолжать добровольческую деятельность, но не забывать и о главной миссии каждой семьи – продолжении рода.

Съемную квартиру сменили на собственное жилье доцент кафедры конструкции и проектирования двигателей летательных аппаратов Олег Лукьянов, его супруга Анна и семимесячная дочь Вера. Для главы семейства важным фактором является близость к работе, а для Анны – развитая социальная инфраструктура района и близость Ботанического сада, где есть возможность гулять с дочерью.

«Высоко держать голову», «Верить в себя», «Никогда не сдаваться» – панно с такими позитивными слоганами – подарок друзей – висит на самом видном месте в квартире Сергея и Елены Шихановых. А предметы, связанные с космической тематикой (Сергей окончил СГАУ и трудится на РКЦ «Прогресс», Елена – доцент вуза), – любимые игрушки их сына Максима. После посещения Губернатора, у парнишки появилась еще одна – конструктор «Лего».