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"Ростелеком" получил очередную "Пятерочку" в Тольятти

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В Тольятти в здании "Ростелекома" на улице Лизы Чайкиной, 59 открылся универсальный магазин "Пятерочка". Он стал девятой торговой точкой, расположенной на объекте связи в Самарской области.

Андрей Макаров, финансовый бизнес-партнер Самарского филиала компании "Ростелеком":

- Раньше в этом помещении располагались узел доступа в Интернет и АТС-24 на 16,5 тысячи номеров. Оборудование занимало весь первый этаж. После замены устаревшей телефонной станции на современную цифровую высвободилось около 340 квадратных метров. Помещение в центре района с отличной транспортной развязкой и плотной застройкой отлично подошло для "Пятерочки".

Место для нового магазина "Ростелеком" и "Пятерочка" выбирали с учетом высокой проходимости и шаговой доступности для тольяттинцев, которые живут или работают поблизости. Рациональная планировка торгового зала позволила организовать просторные проходы с удобной навигацией.

Ирина Суворина, жительница Комсомольского района Тольятти:

- Расположение для магазина - наилучшее: между остановкой автобуса и школой. Я каждый вечер по пути с работы захожу за ребенком и тут же иду в "Пятерочку". Теперь за продуктами не нужно ехать специально.

"Ростелеком" уже предоставил свои площади под универсамы сети торговых супермаркетов "Пятерочка" в поселке Мехзавод, на улицах Ново-Вокзальной, Тополей и Мичурина в Самаре, на бульваре Буденного и улице Куйбышева в Тольятти и на проспекте Победы в Новокуйбышевске. Всего в результате модернизации оборудования на объектах связи компания смогла высвободить около 4,5 тысячи квадратных метров.

Федеральная торговая сеть "Пятерочка" и "Ростелеком" в 2015 году подписали соглашение о намерениях, направленное на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество по использованию объектов недвижимости "Ростелекома". Программа редевелопмента охватывает большинство регионов присутствия оператора цифровых услуг.

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Назад. 20 декабря 2019
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