Александром Соболевым и Антоном Зиньковским интересуется столичный "Локомотив"

18.12.2019 15:42 Читали 16

Двое футболистов "Крыльев Советов" могут перейти в московский "Локомотив", сообщает riafan.ru.

Речь идет о нападающем Александре Соболеве и полузащитнике Антоне Зиньковском. По некоторым данным, сумма трансфера может составить порядка 3,5 миллиона евро.

Отмечается, что на Соболева также претендует ЦСКА, а Зиньковский находится в сфере интересов "Спартака". Кроме того, известно, что сам Соболев рассчитывает продолжить карьеру в европейском клубе и готов остаться в самарском клубе до лета.

В текущем сезоне на счету Зиньковского - 18 матчей в РПЛ и шесть голевых передач. На счету Соболева - 10 голов и три результативных паса в 18 встречах чемпионата страны.