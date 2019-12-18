До конца года Тольятти получит еще один новый спортивный объект

18.12.2019 14:40 Читали 11

В Тольятти подходят к завершению строительные работы в ФСК «Союз». Его стоимость составила 95,3 млн рублей.

Новый спортивный объект возводится в рамках реализации региональной программы «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». Его главными целями стали увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, а также увеличение до 55% доли граждан, систематических занимающихся физической культурой и спортом. Для реализации этих задач в регионе создается современная спортивная инфраструктура.

Подрядная организация «Самарастройальянс» приступила к возведению ФСК «Союз» только в мае этого года. Но за сравнительно короткий срок ей удалось выполнить большой объем работ, сообщает администрация Тольятти. В ФСК уже завершили покраску стен в большом спортивном зале. Основные работы на объекте практически завершены, осталось настелить деревянные полы. Уже в этом году «Союз» намерены сдать в эксплуатацию, рассказал замглавы города по имуществу и градостроительству Олег Захаров.

Тренировки в ФСК начнутся не раньше февраля следующего года. До того времени объекта необходимо поставить на кадастр, зарегистрировать, передать в управление физкультуры и спорта, заключить договоры с ресурсоснабжающими организациями, набрать штат сотрудников. К слову, уже состоялись аукционы на поставку оборудования, которое будет доставлено и установлено в ФСК не позднее 25 декабря.

В следующем году планируются к сдаче еще два спортобъекта, которыми также занимается «Самарастройальянс». Оба в Автозаводском районе — легкоатлетический манеж и ФСК «Акробат». Здесь подрядчик лишь в начале пути. Завершение строительства ФСК планируется летом, а легкоатлетический манеж планируется к сдаче в декабре 2020 года.

Еще один объект, который собираются сдать в эксплуатацию в 2020 году, ФОК на Певческом поле. Он строится в рамках государственно-частного партнерства на средства ООО «Газпром инвестгазификация». Сметная стоимость строительства ФОКа составляет 677 млн рублей. Планировалось, что на Певческом поле будет «тройка» — спортивный зал, бассейн и каток. Но, по словам Олега Захарова, по финансированию третьего блока (катка) с инвестором пока не удалось договориться. Все надеются, что ситуация может измениться. Поэтому сдавать в эксплуатацию будут только спортзал и бассейн, где скоро приступят к отделочным работам.