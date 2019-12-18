Достройку четырех "долевок" в Самаре и Тольятти признали невозможной

В перечень домов, которые не станут достраивать, попали объекты по следующим адресам:
- Самара, ул. Советская/ул. Черемшанская, застройщик ООО "Горос";
- Самара, Ленинский район, в границах ул. Арцыбушевской, Маяковского, Буянова, застройщик ООО "Самарагорстрой";
- Самара, ул. Вилоновская, 60, застройщик ЗАО "ПФСК "Эл-Гранд";
- Тольятти, относительно ориентира, расположенного в Центральном районе, мкр. 3 "Северный", застройщик ООО "Лесной городок".
Очевидно, права дольщиков этих объектов будут удовлетворены через компенсационные выплаты, предусмотренные региональным законом.
Документ, подписанный министром строительства региона Евгением Чудаевым, вступил в силу во вторник, 17 декабря. Контроль за исполнением приказа возложен на его заместителя Анну Урусову.