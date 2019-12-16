В галерее "Формограмма" прошел вернисаж Ларисы Герасимчук

16.12.2019 18:28 Читали 29

Впервые в Самаре в галерее "Формограмма" прошла выставка "Мамы" Ларисы Герасимчук - художника по гриму и бессменного фотолетописца Московского театра "Мастерская Петра Фоменко". Посетители смогли увидеть невероятно нежные, чарующие и трепетные живописные работы, посвященные детям и мамам.

"Лариса Герасимчук - гениальный человек, тонко чувствующий и наполненный любовью к людям. Ее работы легки и прозрачны, а в многообразии пластических поз и образов отражаются самые искренние эмоции и переживания, которые не оставляют зрителя равнодушным и вовлекают во внутренний диалог", - говорит о картинах художницы владелица галереи "Формограмма" Регина Дрозд.

Завершилась выставка закрытым показом экспозиции для партнеров и клиентов ПСБ банка. На мероприятии гости смогли не только насладиться творчеством Ларисы Герасимчук, но и услышать рассказ искусствоведа, который провел увлекательный экскурс по всем произведениям вернисажа.

"Благодаря многообразию сюжетов, образов и красок, которые создали в галерее теплую атмосферу, мы смогли перенестись в детство - в мир искренних эмоций, безграничной любви и добрых объятий самого близкого для каждого из нас человека - мамы. Мы надеемся, что ПСБ банк стал для наших клиентов родным", - отметила Татьяна Перемышлина, старший вице-президент - региональный директор операционного офиса "Самарский" ПСБ.