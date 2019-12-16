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Портал госуслуг отмечает 10-летний юбилей

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Единому порталу госуслуг исполнилось 10 лет. 15 декабря 2009 года, в день официального открытия, на портале была размещена информация о 110 услугах федерального и более 200 - регионального и муниципального уровней. Сегодня на портале госуслуг доступно свыше 29 тыс. сервисов в электронном виде.

С июля 2010 года по настоящее время на портале госуслуг зарегистрировалось более чем  100 млн граждан России. Рекордный показатель по приросту пользователей зафиксирован по итогам 2017 года - 21 млн человек.

По данным на декабрь 2019 года, в пятерку самых популярных услуг по количеству запросов входят запись на прием к врачу (около 60 млн), получение информации о пенсионных накоплениях (свыше 24 млн), регистрация автотранспортных средств (9 млн), запись в детский сад (более 7 млн), подача заявления на сдачу экзамена и получения водительского удостоверения (6 млн). Также пользователи часто оформляют на портале российские и заграничные паспорта (1,2 млн и 5 млн, соответственно), регистрацию по месту пребывания и по месту жительства (3 млн), запрашивают разрешения на хранение и ношение охотничьего оружия (1,4 млн).

Всего с 2009 года граждане заполнили и отправили более 325 млн электронных заявлений на получение госуслуг. При этом около 50% от общего количества было подано в 2019 году - свыше 145 млн (по состоянию на декабрь 2019 года). В топ-10 регионов - лидеров по количеству заказанных услуг входят Москва и Московская область, Тюменская и Свердловская области, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Челябинская и Новосибирская области, Республика Башкортостан и Самарская область.

За 10 лет через портал госуслуг граждане провели почти 142 млн платежей на общую сумму свыше 150 млрд рублей. При этом показатели 2019 года уже превысили итоговые результаты прошлых лет - по данным на начало декабря зафиксировано более 56 млн транзакций на общую сумму свыше 58 млрд рублей.

В Самарской области число зарегистрированных на портале граждан превысило 1,8 млн человек. С 2010 года для получения госуслуг жители губернии подали около 7,5 млн заявок, провели через портал свыше 4 млн платежных операций на сумму 3,9 млрд рублей.

Напомним, пользователи портала госуслуг могут оплачивать госпошлины (с понижающим коэффициентом 0,7), автоштрафы (со скидкой 50%), судебные задолженности, коммунальные услуги и прочие начисления по квитанциям. Оплата доступна с помощью банковской карты, электронных денег, счета мобильного телефона, а также сервисов Apple Pay и Google Pay. В декабре 2017 года была реализована возможность оплаты нескольких начислений одной операцией - "Мультиоплата".

Главным трендом 2019 года стала цифровая трансформация госуслуг - создание суперсервисов. Согласно концепции, услуги будут сгруппированы по жизненным ситуациям, и граждане смогут получать их комплексно в автоматическом режиме. Пользователи портала могут активно участвовать в их развитии и тестировании - на странице сайта "Суперсервисы" уже доступно 15 прототипов суперсервисов.

Государственным заказчиком и владельцем портала госуслуг является Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Оператором портала госуслуг выступает ПАО "Ростелеком" при участии АО "РТ Лабс".

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