Стала известна дата открытия самарского океанариума

16.12.2019 14:40 Читали 21

В нем будет представлено 4000 обитателей подводного мира.

В эту пятницу, 20 декабря, в Самаре откроется крупнейший в Поволжье океанариум. Об этом сообщили представители заведения в соцсетях.



- Посетители смогут увидеть самый длинный аквариум в Европе, морской тоннель с акулами и муренами, водопады, пруды с лебедями, пингвинов, крокодилов, тюленя, огромных сухопутных черепах, - говорится в сообщении.



Добавим, что жители губернии смогут понаблюдать за 4000 обитателей мирового океана и животными из разных уголков мира.