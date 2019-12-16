На улице Авроры изменят схему движения транспорта

— Мы установим дополнительные секции для поворотов на пересечении Авроры с улицами Партизанской и Мориса Тореза, — рассказали представители городской службы «Дорсигнал».
А вот в центре города введут в работу новый светофор на пересечении улиц Фрунзе и Пионерской. Его включат, когда запустят движение по Фрунзенскому мосту. Ожидается, что это произойдет 30–31 декабря.
А вот на Главной — Тракторной светофор реконструируют. Для пешеходов установят кнопку. Зеленый для них будет включаться после ее нажатия.