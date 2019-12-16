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Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

"Рок над Волгой" на "Самара Арене" пройдет в июне

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Музыкальный фестиваль "Рок над Волгой" вернется 27 июня 2020 г., сообщается на сайте фестиваля. Пройдет он на стадионе "Самара Арена".

"Рок над Волгой" соберет лучших российских и мировых исполнителей, чтобы еще раз доказать свое лидерство среди музыкальных фестивалей. При организации фестиваля будет учтен весь опыт предыдущих лет и задействованы лучшие специалисты России и Европы. Фестиваль "Рок над Волгой" возвращается, чтобы ставить новые рекорды!", — обещают организаторы.

Обновленный фестиваль пройдет сразу на нескольких площадках, главной из которых станет стадион "Самара Арена". Выступления музыкантов будут транслироваться в прямом эфире на экранах в крупных городах России, чтобы у каждого была возможность приобщиться к главному музыкальному событию страны. В Самаре трансляция пройдет на площади Куйбышева.

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Назад. 16 декабря 2019 Вперед.
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