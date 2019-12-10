"Ростелеком" и MY.GАMES расширили возможности тарифного плана "Игровой"

10.12.2019 15:30 Читали 8

Компании "Ростелеком" и MY.GАMES договорились о расширении сотрудничества в рамках тарифного плана "Игровой". Ранее абонентам тарифа уже были доступны выгодные игровые преимущества в популярном онлайн-шутере Warface. Сейчас они также могут воспользоваться специальными предложениями в тактическом шутере CrossFire и ролевой игре ArcheAge. Новая опция MY.GАMES и доступна при выборе тарифного плана на сайте провайдера.

По условиям обновленного предложения, за каждый день подписки на тариф "Игровой" с активированной опцией MY.GAMES абонент может накапливать "дни РТК". Они дают игрокам новые виды оружия, костюмы персонажей или другие внутриигровые предметы в Warface, CrossFire и Archeage.

В онлайн-шутере Warface пользователь получит четыре единицы огнестрельного оружия, подходящего для PvP, причем оружие можно менять каждый день. Также на счет будут начисляться по десять игровых кредитов каждый день.

В тактическом сетевом шутере СrossFire доступно три вида бонусов. Абонент может выбрать один из четырех видов оружия, которое будет начисляться ему ежедневно. Тип оружия можно менять каждый день, а начисление ежедневных бонусов происходит даже без входа в игру. Все игроки получают бонус за подключение — пару кольтов "Красный дракон", отличающихся высокой игровой мощью. Также накопленные "дни РТК" можно обменять на уникальное оружие, которое остается у пользователя навсегда.

Игроки фэнтези-MMORPG ArcheAge тоже получают бонус за подключение — костюм лучника Висконии, увеличивающий вероятность уклонения, шанс критического урона, урон при атаке со спины и сопротивление персонажа. В магазине накопленные "дни РТК" можно обменять на расходники, руны, универсальные костюмы и другие предметы. За стаж в размере двух, четырех и шести месяцев игроку в ArcheAge на тарифе "Игровой" начисляются награды — "Универсальное хранилище", глайдер "Крылья астры" или "Ящик с махадебским тигром".

"Мы стремимся развивать наши предложения так, чтобы геймеры могли добиваться высоких результатов на максимальной скорости — объединяя лучшие сервисы и опции в тарифном плане "Игровой". И сегодня, отвечая на ожидания игроков, мы запускаем новые игры — шутер Cross Fire и MMORPG Arche Age — в составе тарифной опции MY.GАMES", — отметил директор игрового направления "Ростелекома" Алексей Степуро.

"Сотрудничество с компанией "Ростелеком" крайне важно для нас, и мы с большим энтузиазмом относимся к расширению возможностей в рамках этого партнерства. Появление новой опции MY.GАMES в тарифе "Игровой" позволит пользователям получать приятные бонусы в Warface, CrossFire и Archeage, что сделает игровой процесс еще более комфортным", — сказал директор по оперированию MY.GAMES Алексей Изотов.

Узнать подробнее об обновленной опции MY.GAMES и подключить тарифный план "Игровой" можно на gg.rt.ru/my.games.