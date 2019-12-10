"Ростелеком" сохранил лидерство на рынке услуг виртуальных мобильных операторов в сегменте B2B

"В сегменте корпоративных пользователей рынка MVNO крупнейшим игроком остается "Ростелеком", обслуживающий свыше половины B2B-клиентов виртуальных операторов. Будучи крупнейшим оператором фиксированной связи, компания имеет возможность предложить мобильные услуги собственным корпоративным клиентам по другим услугам, а также новым заказчикам", — отмечается в отчете "ТМТ Консалтинг".
В исследовании отмечается, что клиентская база виртуальных операторов растет опережающими темпами: по итогам 2019 года "ТМТ Консалтинг" ожидает ее увеличения на 40% (до почти 10 млн сим-карт), в то время как абонбаза всего мобильного рынка прирастет менее чем на 1%.
"Ростелеком" предлагает корпоративным клиентам линейку тарифных планов на услуги мобильной связи "Вызов" с постоплатной системой оплаты. Тарифы включают гигабайты мобильного интернета и различные безлимитные сервисы. С учетом миграции общения в мессенджеры интернет-трафик "Вызовов" не расходуется при общении в соцсетях или мессенджерах в зависимости от выбранного пакета. Пользователи могут не думать о лимитах при использовании "ВКонтакте", Facebook или YouTube, а Viber и WhatsApp бесплатен для всех пользователей тарифной линейки. Звонки на телефонные номера "Ростелекома" безлимитные без дополнительной платы.