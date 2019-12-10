«Проехать за 10 секунд»: в Самаре установили «скоростные» светофоры

10.12.2019 16:01 Читали 6

Новые дорожные объекты на пересечении улиц Стара-Загоры и Ташкентской установили в начале декабря.

9 декабря, многие жители Самары крайне негативно отнеслись к новым светофорам на пересечении улиц Стара-Загоры и Ташкентской. Новые дорожные объекты установили в начале декабря. По словам автовладельцев, зеленый сигнал светофорного объекта работает всего десять секунд. Из-за этого перекресток парализовала огромная пробка.

Корреспондент портала ProGorodSamara.ru узнал мнение самарским водителей по поводу нового светофора.

- За 10 секунд только «лапу» с тормоза убрать можно. Вот из-за таких вот светофоров и пробки вечные, - пишет Владислав Н.

- Если бы водители не в телефонах сидели, а сразу ехали после того, как загорится зеленый, пробок бы не было. Все заторы из-за водителей, - считает Олег Д.

- Кто это все проектировал. Чтобы со Стара-Загоры повернуть налево на Ташкентскую, надо сначала повернуть направо, доехать до Карла Маркса, там развернуться, и еще один светофор отстоять. Что за схема такая. Не припоминаю на этом участке серьезных пробок. Так нет, надо же все поломать, - говорит Наталья М.

- Мало того, что стоишь полчаса в пробке, когда поворачиваешь с улицы Димитрова на Московское шоссе. Теперь еще одна появилась. Обожаю, - говорит Артем К.