В Тольятти стая бездомных собак напала на ребенка

10.12.2019 10:56 Читали 18

Жители Автограда стали свидетелями нападения стаи бездомных собак на мальчика на улице Шлюзовой. Тольяттинцы засняли происшествие на видео и выложили в социальные сети.

Горожане утверждают, что это не первый подобный случай в городе. Со слов местных жителей, практически в каждом районе Тольятти есть своя стая.



Собаки не просто бродяжничают, но и ведут себя агрессивно с прохожими. В этот раз жертвой животных стал ребенок.



Тольяттинцы просят компетентные лица обратить внимание на проблему и осуществить по всему городу отлов бродячих псов.