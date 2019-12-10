Горожане утверждают, что это не первый подобный случай в городе. Со слов местных жителей, практически в каждом районе Тольятти есть своя стая.
Собаки не просто бродяжничают, но и ведут себя агрессивно с прохожими. В этот раз жертвой животных стал ребенок.
Тольяттинцы просят компетентные лица обратить внимание на проблему и осуществить по всему городу отлов бродячих псов.
В Тольятти стая бездомных собак напала на ребенка
Жители Автограда стали свидетелями нападения стаи бездомных собак на мальчика на улице Шлюзовой. Тольяттинцы засняли происшествие на видео и выложили в социальные сети.
Горожане утверждают, что это не первый подобный случай в городе. Со слов местных жителей, практически в каждом районе Тольятти есть своя стая.