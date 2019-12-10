Открыть расчетный счет в ПСБ теперь можно через смарт-кассы "Штрих-М"

После подачи заявки клиенту будет зарезервирован счет, и с ним свяжется менеджер банка, чтобы подобрать оптимальную программу обслуживания, а также назначить время для встречи для подписания готовых документов.
Также пользователям смарт-касс "Штрих-М" будут доступны практически все функции мобильного приложения: оформление платежей, создание шаблонов, перевод средств между своими счетами; контроль движения финансов, остатков и оборотов; формирование выписок; подробная аналитика с графиками и статистикой по контрагентам; проверка надежности контрагента (через сервис "Светофор").
Кроме того, через кассу можно оформить в ПСБ кредит и депозит, подать заявку на эквайринг, подключить корпоративные карты и онлайн-бухгалтерию.
Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17 декабря 2014 г.