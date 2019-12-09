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"Ростелеком" и "ЛитРес" запустили кобрендинговый проект "Ростелеком. Книги"

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"Ростелеком" запускает для своих клиентов новую услугу "Ростелеком. Книги" с доступом к "ЛитРес", крупнейшему сервису электронных и аудиокниг в России и странах СНГ. Каталог насчитывает более 150 000 электронных книг. При первом подключении "Ростелеком" и "ЛитРес" дарят пользователю 14 дней бесплатного доступа.

В сервисе представлены книги разных жанров, современная литература и классика, популярные произведения отечественных и зарубежных авторов. Стоимость базовой подписки составит 199 рублей в месяц — целая библиотека по цене одной книги. Также абонентам "Ростелекома" сервис "ЛитРес" дает скидку 20% на любые книги, которые не вошли в каталог.

Кроме богатой коллекции и выгодной цены, сервис имеет ряд преимуществ: читать можно всей семьей — один аккаунт могут использовать до пяти человек с разных устройств, новинки появляются быстрее, чем отпечатанный тираж попадет в книжный магазин, не придется тратить время на поиск и скачивание книг с разных сайтов — легальный контент в хорошем качестве всегда под рукой.

Пользоваться библиотекой можно на сайте или в мобильном приложении "ЛитРес" "Читай!", которое доступно на устройствах с операционной системой iOS или Android и имеет удобный функционал. Все настройки можно менять под себя: выбрать фон, размер шрифта, яркость экрана, а также делать заметки и закладки во время чтения. Книги можно загрузить и читать в приложении без подключения к интернету. Приложение синхронизируется на разных устройствах, любую книгу можно начать читать на смартфоне и продолжить с того же места на планшете.

Четыре простых шага к подключению услуги в едином личном кабинете: зайти в личный кабинет "Ростелекома", выбрать опцию "Ростелеком. Книги" и нажать "Подключить", авторизоваться или зарегистрироваться на сайте сервиса "ЛитРес", указать номер телефона или адрес электронной почты.

Подробная информация о сервисе и тарифах по ссылке: rt.ru/books.

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Новости

Назад. 09 декабря 2019
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