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ПСБ в 24 раза увеличил портфель кредитов по "Семейной ипотеке" во втором полугодии

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По итогам ноября портфель кредитов, выданных ПСБ по госпрограмме "Семейная ипотека", составил 1 млрд рублей.

В первом полугодии портфель по "Семейной ипотеке" составлял 41 млн рублей. Октябрь и ноябрь стали "пиковыми" месяцами с точки зрения объемов выдачи ипотечных кредитов. Многократное увеличение портфеля стало возможно благодаря снижению ставки по "Семейной ипотеке" до 4,5%, а также запуску программы рефинансирования."Такой стремительный рост ипотечного портфеля банка объясняется

возросшим интересом к госпрограмме после того, как весной льготная ставка по ней была зафиксирована на весь срок кредитования. После этого ПСБ несколько раз понижал ставку. Сейчас у нас лучшие условия на рынке", — отмечает руководитель центра разработки ипотечных продуктов ПСБ банка Марина Заботина.

Льготная ипотечная программа с государственной поддержкой предназначена для семей, в которых с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года родился второй и/или последующий ребенок. Максимальная сумма кредита составляет 12 млн руб., если заемщик приобретает жилье в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, для других регионов России — 6 млн руб. Кредиты выдаются до 30 лет с первоначальным взносом от 20%. В качестве первоначального взноса возможно использование средств "Материнского капитала".

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Новости

Назад. 05 декабря 2019
ПСБ в 24 раза увеличил портфель кредитов по "Семейной ипотеке" во втором полугодии

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