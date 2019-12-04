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Более 2,5 тысяч кубометров отходов вывезли с территории несанкционированных свалок в Хворостянском районе в 2019 году

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Во вторник, 3 декабря, журналисты побывали в Хворостянском районе Самарской области, где ведётся работа по ликвидации несанкционированных свалок.

По данным на 1 января 2019 года в Хворостянском районе были зарегистрированы 23 несанкционированные свалки. Одна из причин – отсутствие услуги по вывозу ТКО в различных поселениях муниципального района. Местные жители вывозили или утилизировали отходы своими силами.

В рамках перехода на новую систему обращения с ТКО сбор, транспортировка, обработка, утилизация и размещение ТКО на территории Самарской области перешли в полномочия единого регионального оператора ООО «ЭкоСтройРесурс». Во всех поселениях Хворостянского района сегодня осуществляется услуга по вывозу отходов, поэтапно происходит переход с поведерного сбора на централизованный. Парк спецтехники, задействованной для вывоза отходов в Хворостянском муниципальном районе пополнили четыре мусоровоза Камаз с боковой загрузкой.

Благодаря выделенным из регионального бюджета средствам удалось обустроить новые контейнерные площадки и значительно увеличить количество используемых контейнеров. За последние месяцы по заявкам глав поселений было закуплено 189 накопителей. На данный момент для накопления твердых коммунальных отходов в Хворостянском районе используется порядка 400 контейнеров.

«Радует, что многие районы включились в работу, и Хворостянский – один из них. Сегодня там ведется большая совместная работа с местной администрацией по устранению несанкционированных свалок. Надеемся, что и другие районы будут работать в этом направлении», — отметил исполнительный директор ООО «ЭкоСтройРесурс» Вячеслав Дормидонтов.

«В нашем поселении свалка существует уже много лет. Раньше не было вывоза ТКО, и местные жители выбрасывали отходы в поле», — рассказывает глава сельского поселения Новотулка Ольга Леонова. – «С ноября у нас начался вывоз ТКО, поставлены контейнеры по всей территории и теперь идет ликвидация свалки».

«Мы заключили договор с регоператором, в рамках которого до конца декабря 2019 года будет ликвидировано 8 несанкционированных свалок. Одна из самых крупных – свалка в районе сельского поселения Абашево», — обозначил сроки окончания работначальник отдела контроля и охраны окружающей среды МКУ КУМИ Хворостянского района Дмитрий Петрушкин.

В рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО» нацпроекта «Экология» региональное министерство энергетики и ЖКХ совместно с регоператором и органами местного самоуправления ведет непрерывную работу по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок по всей Самарской области — за 11 месяцев этого года их число снизилось в два раза.

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Новости

Назад. 04 декабря 2019
Более 2,5 тысяч кубометров отходов вывезли с территории несанкционированных свалок в Хворостянском районе в 2019 году
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