В Самарской области запущена самая современная в России высокотехнологичная производственная линия

04.12.2019 15:05 Читали 8

Во вторник, 3 декабря 2019 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов и директор ООО Фирма «Нектар» Герман Сиваков запустили новую высокотехнологичную производственную линию розлива сокосодержащей продукции.

Также в мероприятии участвовали президент торгово-промышленной палаты Самарской области Валерий Фомичёв, министр сельского хозяйства Самарской области Николай Абашин, министр промышленности и торговли Самарской области Михаил Жданов и др.

Самарская фирма «Нектар» является крупнейшим производителем соков, фруктов, ягод и овощей в регионе. Натуральными и вкусными соками и сокосодержащей продукцией снабжаются жители нашего региона и России. Ежегодно география продаж значительно расширяется. Сегодня продукция поставляется в страны ближнего и дальнего зарубежья. Компания активно сотрудничает с крупнейшими федеральными и региональными сетевыми ритейлерами.

В этом году предприятие достигло очередного собственного рекорда – за один месяц было реализовано более 9 миллионов литров соковой продукции. Всего же за 10 месяцев 2019 года было отгружено продукции на сумму более двух миллиардов рублей. К концу года на предприятии будет произведено 96 млн. тонн соковой продукции.

«Открытие суперсовременной линии – это ещё один пример успешного инвестирования в самарский бизнес. Фирме «Нектар» уже почти 30 лет, и мы видим, как активно компания развивается. Она одна из немногих в России и единственная в регионе, которая занимается полным циклом производства от выращивания саженцев в питомнике и плодов в орошаемых садах до реализации готовой продукции. Это позволяет полностью контролировать качество на всех этапах, — подчеркнул Виктор Кудряшов. – В этом году прирост частных инвестиций в самарский регион продолжается. По нашим предварительным оценкам к концу года он составит около 6%. Это результат целого комплекса мер, которые Правительство региона реализует совместно с бизнесом. Компания является получателем различных мер государственной поддержки, что позволяет ей инвестировать в развитие и с оптимизмом смотреть в будущее. Наша совместная задача – создать такие условия, чтобы все амбициозные планы предприятия были реализованы».

Руководство предприятия уверено, что пуск новой линии, прежде всего, позволит увеличить объём выпускаемой продукции сразу в 3 раза (до 24 тыс. упаковок в час) и оптимизировать технологические и рабочие процессы.«Это самая современная на сегодняшний день в России установка, что повышает качество нашей продукции и отражается на экологии за счёт снижения употребления энергоресурсов, — рассказал Герман Сиваков. – Кроме того, эта упаковка полностью подлежит вторичной переработке, из неё делают картон, а из фольги и полиэтилена — изделия для ландшафтного дизайна, ручки, отделочные панели и пр. Сегодня мы занимаем 4% российского рынка соковой продукции, а в наших планах занять не менее 10%. К концу года ожидаем увеличение выпущенной продукции на 12% к уровню прошлого года, а на следующий год планируем рост ещё на 18%».

Говоря о фирме «Нектар», можно каждое предложение начинать со слов «первые» и «впервые». Специалистами предприятия были заложены первые в регионе яблоневые сады с применением технологии капельного орошения. Впервые в области было установлено современное оборудование, которое позволяет производить яблочный сок из плодов, выращенных в собственных садах. Самое современное фруктохранилище с регулируемой атмосферой также принадлежит компании.

Фирма «Нектар» одной из первых вошла в число участников национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Сотрудники предприятия совместно с экспертами Регионального центра компетенций оптимизируют текущий производственный процесс. В рамках Волжского экономического саммита и Всемирного дня халяль, прошедших в октябре в регионе, компания стала обладательницей товарного знака «Самарский продукт».

Предприятие постоянно развивается. Реализуются инвестиционные проекты, модернизируются действующие линии и внедряются современные технологии. Новое оборудование позволяет минимизировать влияние на окружающую среду – снизить расходы воды, тепла, электричества при производстве.

В новую упаковку будет разливаться вся продукция предприятия, которая сейчас выпускается в классической упаковке 200 мл: соки и нектары «Волжский Посад», сокосодержащие напитки «Вкусника» и нектары «Иваныч».

Выход на полную мощность запланирован на середину декабря 2019 года.