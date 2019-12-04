В Тольятти начнется оказание услуги по оформлению и выдаче загранпаспортов нового поколения

Это восьмое муниципальное образование региона, в котором будет реализовано требование законодательства по оформлению и выдаче загранпаспортов с электронным носителем. Данная услуга стала доступна в МФЦ городов и районов с населением свыше 100 тысяч человек с 1 февраля 2018 года и в МФЦ муниципальных образований с населением свыше 50 тысяч человек, начиная с 1 сентября 2018.
Прием заявителей по оформлению заграничного паспорта нового поколения будет осуществляться по графику:
Прием документов:
Вторник – Пятница: 09.00 до 13.00
Суббота: с 10.00 до 12.00
Выдача готовых загранпаспортов:
Вторник – Пятница: с 14.00 до 16.00
Суббота: с 12.00 до 13.00
Выходные дни:
Воскресение, понедельник.
Прием документов будет осуществляться только по предварительной записи, которую можно оформить через единый портал сети МФЦ по Самарской области: mfc63.samregion.ru, у специалистов МФЦ на стойке информирования, а также по телефону контактного центра МФЦ 51-21-21.
Госпошлина за изготовление загранпаспорта составит:
— для граждан от 18 лет — 5000 руб.;
— для детей от 14 до 18 лет — 5000 руб.;
— для детей до 14 лет — 2500 руб.
Обратиться за услугой и оформить загранпаспорт нового поколения могут:
Граждане Российской Федерации, проживающие на территории Российской Федерации либо за ее пределами, обратившиеся с заявлением о выдаче паспорта;
Один из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей гражданина Российской Федерации — в отношении несовершеннолетнего гражданина со дня рождения и до достижения им 18-летнего возраста (если иное не предусмотрено законом) или гражданина, признанного судом недееспособным (ограниченно дееспособным), обратившийся в отношении этого гражданина с заявлением о выдаче паспорта либо с заявлением о выдаче паспорта несовершеннолетнему гражданину.
Срок оказания услуги составит:
— 1 месяц — со дня подачи заявления (при подаче документов по месту жительства заявителя);
— 3 месяца — со дня подачи заявления (при подаче документов заявителем, имеющим (имевшим) допуск к сведениям особой важности или совершенно секретным сведениям, отнесенным к государственной тайне в соответствии с Законом РФ от 21.07.1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне»);
— 3 месяца — со дня подачи заявления (при подаче документов по месту пребывания заявителя).