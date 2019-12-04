В Тольятти начнется оказание услуги по оформлению и выдаче загранпаспортов нового поколения

04.12.2019 11:58 Читали 7

С 4 декабря на базе отделения МФЦ по Автозаводскому району г.о. Тольятти, расположенного по адресу: ул. Юбилейная, 4, будет обеспечен прием документов по услуге «Оформление и выдача паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, содержащих электронные носители информации».

Это восьмое муниципальное образование региона, в котором будет реализовано требование законодательства по оформлению и выдаче загранпаспортов с электронным носителем. Данная услуга стала доступна в МФЦ городов и районов с населением свыше 100 тысяч человек с 1 февраля 2018 года и в МФЦ муниципальных образований с населением свыше 50 тысяч человек, начиная с 1 сентября 2018.

Прием заявителей по оформлению заграничного паспорта нового поколения будет осуществляться по графику:

Прием документов:

Вторник – Пятница: 09.00 до 13.00

Суббота: с 10.00 до 12.00

Выдача готовых загранпаспортов:

Вторник – Пятница: с 14.00 до 16.00

Суббота: с 12.00 до 13.00

Выходные дни:

Воскресение, понедельник.

Прием документов будет осуществляться только по предварительной записи, которую можно оформить через единый портал сети МФЦ по Самарской области: mfc63.samregion.ru, у специалистов МФЦ на стойке информирования, а также по телефону контактного центра МФЦ 51-21-21.

Госпошлина за изготовление загранпаспорта составит:

— для граждан от 18 лет — 5000 руб.;

— для детей от 14 до 18 лет — 5000 руб.;

— для детей до 14 лет — 2500 руб.

Обратиться за услугой и оформить загранпаспорт нового поколения могут:

Граждане Российской Федерации, проживающие на территории Российской Федерации либо за ее пределами, обратившиеся с заявлением о выдаче паспорта;

Один из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей гражданина Российской Федерации — в отношении несовершеннолетнего гражданина со дня рождения и до достижения им 18-летнего возраста (если иное не предусмотрено законом) или гражданина, признанного судом недееспособным (ограниченно дееспособным), обратившийся в отношении этого гражданина с заявлением о выдаче паспорта либо с заявлением о выдаче паспорта несовершеннолетнему гражданину.

Срок оказания услуги составит:

— 1 месяц — со дня подачи заявления (при подаче документов по месту жительства заявителя);

— 3 месяца — со дня подачи заявления (при подаче документов заявителем, имеющим (имевшим) допуск к сведениям особой важности или совершенно секретным сведениям, отнесенным к государственной тайне в соответствии с Законом РФ от 21.07.1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне»);

— 3 месяца — со дня подачи заявления (при подаче документов по месту пребывания заявителя).