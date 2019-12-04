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В Самарской областной научной библиотеке презентовали сборник по итогам конкурса короткого рассказа

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В Самарской областной универсальной научной библиотеке состоялась презентация сборника коротких рассказов лауреатов межрегионального конкурса «Сестра таланта – 2019».

В этот же день, в преддверии презентации, участники конкурса средней (12–17 лет) и старшей (18–25 лет) возрастных групп были приглашены на литературный семинар, на котором председатель областной организации молодых литераторов Денис Домарев и председатель областной писательской организации Александр Громов помогали молодым авторам провести детальный разбор их работ и предлагали рекомендации для дальнейшего творческого роста. 

На презентации неоднократно было отмечено, что качество присылаемых на конкурс работ с каждым годом растет. «Если ранее наши рассказы были похожи скорее на сочинения или на эссе, то к 2017 году многие из них можно было назвать полноценными художественными произведениями. Именно тогда мы начали печатать сборники лучших работ участников», – рассказала руководитель центра поддержки и развития чтения СОУНБ Софья Сыромятникова.  

«На самом деле это очень здорово, – отзывается о выходе сборника в своём видеоприветствии Дмитрий Емец. – Я помню, как впервые в журналах выходили мои статьи и как это мотивировало…» 

Вместе с качеством возрастает интерес к конкурсу, а вместе с ним расширяется география участия. В 2018 году конкурс из межрегионального стал интернациональным. Поступили рассказы от авторов из Белоруссии, Украины, Казахстана и Австрии. А в 2019-м году произошёл небывалый скачок по количеству заявок – организаторы приняли 1051 работу. От Тель-Авива до Мурманска, от Праги до Южно-Сахалинска и Хабаровска — участие в конкурсе в этом году приняли авторы из 8 стран, 72 субъектов Российской Федерации, 360 населенных пунктов.  

«Жюри поразил даже не объем, а уровень произведений. – также подчеркнул Александр Громов Пусть будет две, три тысячи работ… Мы всё равно всё прочитаем, и, надеюсь, уровень будет только расти». 

Большой уровень конкуренции среди участников отмечает Денис Домарёв, однако напоминает, что литература – это не спорт: «В творчестве играет роль субъективный взгляд. Мы должны понимать, что нет единых критериев оценки. Когда вы участвуете в конкурсе, место, которое вы занимаете или не занимаете, не означает, что вы однозначно лучше или хуже других.  Всё рассудит история, время. Я просто продолжаю призывать участников писать и расти творчески. Они все очень талантливые. Не думаю, что все они станут писателями, но это и не нужно. Главное, они точно будут хорошими людьми и будут делать всё, чтобы наша страна становилась только лучше…» 

Отметим, что конкурс не перестаёт меняться к лучшему. В соответствии с тематикой рассказов появляются специальные номинации. Среди партнёров — Самарский зоопарк, который второй год подряд награждает участников в номинации «Защитим природу вместе», ведь многие авторы пишут трогательные рассказы о животных. Школа методологии и игротехники, которая занимается образовательными играми, отмечает номинацией «Поиск и прорыв» рассказы, в которых герои преодолевают сложные обстоятельства. Номинация «Русское эхо» одноименного журнала под редакторством Александра Громова поощряет авторов за стремление к духовности. В «Тройку призеров Дмитрия Емца» попадают лучшие фантастические произведения. Своя номинация есть и у центра поддержки и развития чтения СОУНБ – «Выбор центра чтения». 

Во время презентации некоторые рассказы из сборника лауреатов прочли актеры театра «Город», а одна из участниц – 10-летняя Варвара Ситник из Самары лично прочла аудитории рассказы, благодаря которым в очередной раз была отмечена среди лауреатов конкурса «Сестра таланта» в младшей возрастной категории.  

Авторские экземпляры сборника получат лауреаты и призеры в различных номинациях, а оставшийся тираж будет распространен по библиотекам муниципальных образований Самарской области. 

Конкурс «Сестра таланта» в 2020 году стартует сразу после новогодних праздников. Прием заявок открывается 9 января. Все подробности и положение о конкурсе можно найти на официальной странице – vk.com/sestra_t. Здесь же представлен список лауреатов конкурса, карта с отображением обширной географии, а также электронная версия сборника рассказов лауреатов этого года.  

Справочно: 

Межрегиональный конкурс короткого рассказа «Сестра таланта» для прозаиков от 7 до 25 лет проводится в СОУНБ с 2013 года. Ежегодно в нем участвует несколько сотен авторов из Самарской области и других регионов России. В последние годы география конкурса значительно расширилась, выйдя за пределы РФ. Свои произведения присылали авторы из Австрии, Чехии, Польши, Узбекистана, Казахстана, Украины и Белоруссии. Конкурс молодых прозаиков завоевывал грант от ПАО «Лукойл» в номинации «Духовность и культура». В 2019 г. в состав жюри конкурса вошли состоявшиеся литераторы: популярный писатель-фантаст Дмитрий Емец, редактор «Литературной газеты», поэт и писатель Максим Замшев, а также самарские писатели Андрей ОлехАлександр ГромовСофья Сыромятникова и другие. Всего на конкурс в 2019 г. поступило больше тысячи рассказов от авторов из трёхсот населённых пунктов России и стран ближнего и дальнего зарубежья. В ноябре этого года традиционно выпущен сборник лучших текстов финалистов конкурса. 

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