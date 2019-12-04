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ПСБ банк запустил бесплатный зарплатный проект для малого и среднего бизнеса

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ПСБ банк отменил все комиссии по зарплатному проекту для клиентов МСБ. В рамках проекта "Зарплата PRO" предприниматели освобождаются от абонентской платы, нет комиссии за выпуск и обслуживание карт, а также отсутствует комиссия за зачисление денежных средств на карты.

Зарплатный проект "Зарплата PRO" можно подключить, даже если в компании работает 1 сотрудник. Зачисление средств на карты происходит от 1 минуты.

Держатели зарплатных карт ПСБ получают кэшбэк в размере 1% за все покупки. Кроме того, они могут снимать наличные в банкоматах любых банков в размере от 3000 до 150 000 рублей в день бесплатно, а также совершать денежные переводы до 100 000 рублей ежемесячно без комиссии.

"Правильно выбранный зарплатный проект — один из самых эффективных способов оптимизации процессов в компании. При этом мы понимаем, что на его выбор влияет не только экономия времени, но и денег. Мы проанализировали лучшие практики на рынке, дополнили их своими наработками и разработали удобный и технологичный сервис по выплате зарплаты работникам", — отмечает Роман Гаврилов, вице-президент, директор департамента продаж массового бизнеса ПСБ банка.

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17 декабря 2014 г.

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Новости

Назад. 04 декабря 2019
ПСБ банк запустил бесплатный зарплатный проект для малого и среднего бизнеса

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