ПСБ банк подписал соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией организаций строительного комплекса атомной отрасли

Основная цель соглашения — установление стратегического партнерства и предоставление финансовых продуктов ПСБ банка для развития стройкомплекса атомной отрасли.
Артем Шашкин, директор департамента крупных корпоративных клиентов ПСБ банка: "Мы с Ассоциацией создаем рабочую группу для координации банковского сопровождения контрактов членов Ассоциации по строительству и модернизации объектов АЭС в России и за рубежом. Будем обеспечивать финансовую поддержку на всех стадиях контракта. Уже в феврале следующего года планируем реализовать первые совместные проекты".
Сергей Малинин, генеральный директор АСКАО: "Ассоциация выступит координатором взаимодействия банка с крупными инжиниринговыми компаниями и подрядными организациями для реализации проектов строительства объектов атомной отрасли. Уверен, что объединение наших административных, технических ресурсов и финансовых решений банка будет иметь мощный синергетический эффект".