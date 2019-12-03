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ПСБ банк подписал соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией организаций строительного комплекса атомной отрасли

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ПСБ банк и Ассоциация организаций строительного комплекса атомной отрасли (АСКАО) договорились о стратегическом сотрудничестве. Соглашение подписали директор департамента крупных корпоративных клиентов ПСБ банка Артем Шашкин и генеральный директор АСКАО Сергей Малинин 29 ноября в рамках III ежегодной конференции представителей строительного комплекса атомной отрасли.

Основная цель соглашения — установление стратегического партнерства и предоставление финансовых продуктов ПСБ банка для развития стройкомплекса атомной отрасли.

Артем Шашкин, директор департамента крупных корпоративных клиентов ПСБ банка: "Мы с Ассоциацией создаем рабочую группу для координации банковского сопровождения контрактов членов Ассоциации по строительству и модернизации объектов АЭС в России и за рубежом. Будем обеспечивать финансовую поддержку на всех стадиях контракта. Уже в феврале следующего года планируем реализовать первые совместные проекты".

Сергей Малинин, генеральный директор АСКАО: "Ассоциация выступит координатором взаимодействия банка с крупными инжиниринговыми компаниями и подрядными организациями для реализации проектов строительства объектов атомной отрасли. Уверен, что объединение наших административных, технических ресурсов и финансовых решений банка будет иметь мощный синергетический эффект".

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Новости

Назад. 03 декабря 2019
ПСБ банк подписал соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией организаций строительного комплекса атомной отрасли

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