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На конференции AI Journey в Казани обсудили настоящее и будущее искусственного интеллекта

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В Казани состоялась региональная конференция в рамках AI Journey, посвященная искусственному интеллекту и анализу данных.

Участие в мероприятии приняли более 500 человек: студенты, представители бизнес-структур, министерств и ведомств Татарстана и соседних регионов. Спикеры, среди которых были топ-менеджеры и специалисты Сбербанка, Корпоративного университета Сбербанка, компаний Huawei, Сколтех, SberCloud обсудили такие темы, как обучение в области больших данных и искусственного интеллекта; новые подходы к анализу данных; применение искусственного интеллекта в различных сферах жизни.

С приветственным словом к участникам конференции обратился Айрат Хайруллин, министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан:

"Татарстан нацелен на цифровую трансформацию — эта задача поставлена президентом республики. Достаточно серьезные инвестиции, которые были сделаны в информатизацию Татарстана, создают прочный фундамент для перехода на новый качественный уровень, когда мы получаем человекоцентричные сервисы и многочисленные данные, которые образуются в наших информационных системах".

Вице-президент ПАО Сбербанк Александр Белокопытов отметил, что искусственный интеллект сегодня — это реалия, доступная практически каждому.

"Чтобы создать новое ценностное предложение, возможности есть абсолютно у каждого. Победит тот, кто проявит настойчивость и поймет, что он, как и любой другой, способен создавать новую историю. Сегодня сами по себе такие передовые технологии, как искусственный интеллект не являются чьей-либо собственностью, на их основе создаются новые ценности и решения. Поэтому сегодня для компаний открываются очень широкие возможности для развития".

Конференция прошла на площадке Казанского научно-исследовательского технического университета им. Туполева — КАИ — ключевого вуза республики, являющегося центром формирования интеллектуальной элиты.

"Тематика этой конференции для нашего университета чрезвычайно актуальна. Цифровая экономика, цифровые технологии, искусственный интеллект и машинное обучение — это сегодня не просто какие-то информационные технологии. Это образ мышления 21 века, в равной мере это важно для всех институтов", — отметил ректор КНИТУ-КАИ Альберт Гильмутдинов.

О проекте AI Journey подробнее — на сайте www.ai-journey.ru

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Назад. 02 декабря 2019
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