Самарское пивоваренное сообщество выступает за усиление работы по профилактике незаконного оборота пива

29.11.2019 11:18 Читали 6

28 ноября 2019 года состоялось совещание по вопросам развития пивоваренной отрасли в Самарской области, в котором приняли участие представители Межрегионального управления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Приволжскому федеральному округу. Провел совещание министр промышленности и торговли Самарской области Михаил Жданов. Главным мотивом встречи стал вопрос необходимости объединения усилий власти и бизнеса в профилактике "серого" рынка пива.

В мероприятии приняли участие представители местных пивоваренных производств и представители оптового звена. Открыл обсуждение министр промышленности и торговли Самарской области Михаил Жданов. Он отметил, что правительство Самарской области обеспокоено снижением сборов акциза из-за снижения объемов производства. Для поддержки пивоваров, ориентированных на высокое качество продукции и соблюдение законодательства, необходимо сформировать систему эффективного межрегионального взаимодействия по противодействию нелегальному рынку.

Тенденции, существующие сегодня в отрасли, вызывают беспокойство игроков индустрии. Участники обсуждения признали, что вести результативную борьбу с нелегальными производителями на территории только одного региона крайне сложно. Достигнутые путем значительных усилий результаты нивелируются за счет притока дешевой безакцизной продукции из соседних регионов. Меры по ужесточению регулирования отрасли не должны разрушать благоприятную бизнес-среду, так как в этом случае они оказывают угнетающее влияние на добросовестных участников. Производители и продавцы, действующие вне правового поля, получают дополнительные конкурентные преимущества.

Управляющий по работе с органами государственной власти и корпоративным отношениям в регионе Урал-Поволжье компании "Балтика" Виктория Агапова озвучила позицию компании по проблеме: "Добросовестные участники рынка считают риск развития нелегального рынка пива одной из ключевых угроз будущему индустрии. При этом мы уверены, что цивилизованным подходом к профилактике нелегального рынка пива является повышение эффективности реализации полномочий и регуляторных норм, которые сегодня уже существуют".

Итоговый документ, выработанный участниками совещания, предполагает проведение совместных мероприятий Межтерриториального управления РАР ПФО и правительства Самарской области.

Тему продолжили на совещании по вопросам правоприменительной практики соблюдения обязательных требований в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Пивовары и представители торговых организаций со всего Поволжья получили возможность прямого диалога с руководителями Межтерриториального управления РАР.