Убивший малолетнюю дочь тольяттинец отправится в тюрьму на 20 лет

28.11.2019 15:52 Читали 3

Житель Тольятти 29-летний Федор Ефименко приговорен к 20 годам в колонии строгого режима за убийство полуторагодовалой дочери, сообщает samara.kp.ru.

Напомним, по версии следствия, в октябре 2018 г. пьяный отец избил свою дочь. Его раздражал плач малышки. На теле крохи впоследствии насчитали более двух десятков разных травм, от которых девочка скончалась в городской детской больнице.

Мужчине предъявили обвинение по трем статьям Уголовного кодекса: неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка, истязание и убийство несовершеннолетнего.

В суде Федор Ефименко заявил, что дочь любил и никогда сознательно вреда ей не причинил бы. По его словам, в ту злополучную ночь он просто был пьян и один раз уронил малышку, а потом еще раз упал, когда нес ее в ванную, - тогда, по его мнению, она и могла получить травмы.

Однако суд посчитал доводы Ефименко неубедительными. Как сообщила изданию прокурор отдела уголовно-судебного управления прокуратуры Самарской области Наталия Рагуля, 27 ноября его признали виновным по всем статьям и приговорили к 20 годам колонии строгого режима. Будут ли осужденный или прокуратура обжаловать такое решение суда, пока не ясно.