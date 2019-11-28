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Арестована подозреваемая по делу "пирамиды" "Фабрика продуктов ВС"

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В среду, 27 ноября, 68-летней подозреваемой в организации ПК "Фабрика продуктов ВС" Галине Федотовой суд изменил меру пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Полицейские также пояснили, что сейчас в производстве ГСУ областного ГУ МВД области находится уголовное дело "о финансовой пирамиде", возбужденное 31 мая 2019 г. по ч. 1 ст. 172.2 УК РФ.

По версии следствия, с 8 мая 2018 г. по 28 февраля 2019 г. руководители производственного кооператива "Фабрика продуктов ВС" привлекали деньги вкладчиков, обещая от 13% до 20% годовых. Однако выплаты в итоге производились за счет взносов новых членов кооператива. Никакой инвестиционной или предпринимательской деятельности организация не вела. Ущерб, причиненный жителям Самарской области, оценивается более чем в 400 млн рублей.

В одном производстве с этим делом соединено еще восемь уголовных дел, возбужденных в Самарской области по ч. 4 ст. 159 и ч.1 ст. 172.2 УК РФ.

"В связи с особой сложностью уголовного дела срок предварительного следствия продлили до девяти месяцев, то есть до 29 февраля 2020 года", - сообщили в областном полицейским главке.

Также в областной полиции уточнили, что специализированная следственная группа по этому делу, в том числе проводит допросы пострадавших.

Кроме того, наложен арест на имущество: оборудование ПК "Фабрика продуктов ВС", расчетные счета организации, а также на недвижимость и транспорт обвиняемой и ее родственников. Общая стоимость арестованного имущества сопоставима с причиненным материальным ущербом.

"По уголовному делу поступило более 1500 заявлений от пострадавших, из них более 1000 человек допросили и признали потерпевшими", - подчеркнули в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Пострадавшие от противоправной деятельности ПК "Фабрика продуктов ВС" могут обращаться по телефонам в Самаре: 278-10-58, 278-10-32, 278-10-66.

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Арестована подозреваемая по делу "пирамиды" "Фабрика продуктов ВС"

В среду, 27 ноября, 68-летней подозреваемой в организации ПК "Фабрика продуктов ВС" Галине Федотовой суд изменил меру пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

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