В доме на ул. Чкалова, где произошло "стояние Зои", организуют музей

28.11.2019 16:46 Читали 4

Дом на ул. Чкалова в Самаре, где произошло легендарное "стояние Зои", не будет снесен, а перейдет на баланс местной администрации. Об этом в Twitter написал депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.