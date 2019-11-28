"В ходе встречи с жителями в администрации Ленинского района собственник участка и дома А.Кузнецов согласился с нашими предложениями: не сносить дом на Чкалова, где происходило "стояние Зои", передать его властям для организации музея. Накануне такую позицию мы согласовали с губернатором Дмитрием Азаровым", - пишет Хинштейн.
В доме на ул. Чкалова, где произошло "стояние Зои", организуют музей
Дом на ул. Чкалова в Самаре, где произошло легендарное "стояние Зои", не будет снесен, а перейдет на баланс местной администрации. Об этом в Twitter написал депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.