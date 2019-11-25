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В Сызрани пропала 20-летняя девушка

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В Самарской области разыскивают пропавшую без вести 20-летнюю уроженку Сызрани Елену Белкину. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

9 октября она ушла с занятий в образовательном учреждении на ул. Декабристов и пропала.
Приметы разыскиваемой: на вид 18-20 лет, рост 160 см, среднее телосложение, лицо овальное, глаза серые, длинные волнистые светло-русые волосы, была одета в бежевую толстовку, синие джинсы и черные кроссовки.

Информацию о разыскиваемой правоохранители просят сообщать в МУ МВД России "Сызранское" (Сызрань, ул. Кирова, 7, каб. 324), тел. (88464) 35-58-36, 8-999-701-63-75 или в ближайший отдел полиции или в любом регионе России по тел. 020 (102 с мобильных).

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Назад. 25 ноября 2019
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