В Сызрани пропала 20-летняя девушка

25.11.2019 16:37 Читали 12

В Самарской области разыскивают пропавшую без вести 20-летнюю уроженку Сызрани Елену Белкину. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

9 октября она ушла с занятий в образовательном учреждении на ул. Декабристов и пропала.

Приметы разыскиваемой: на вид 18-20 лет, рост 160 см, среднее телосложение, лицо овальное, глаза серые, длинные волнистые светло-русые волосы, была одета в бежевую толстовку, синие джинсы и черные кроссовки.

Информацию о разыскиваемой правоохранители просят сообщать в МУ МВД России "Сызранское" (Сызрань, ул. Кирова, 7, каб. 324), тел. (88464) 35-58-36, 8-999-701-63-75 или в ближайший отдел полиции или в любом регионе России по тел. 020 (102 с мобильных).