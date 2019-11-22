В п. Усинский утонул рыбак

22.11.2019 12:38 Читали 3

20 ноября от сотрудников РОВД с. Рождествено поступило сообщение, что в протоке, напротив п. Усинский Волжского района, предположительно утонул рыбак.

Родственники, не дождавшись мужчину 1958 года рождения с рыбалки, пошли на его поиски и обнаружили на поверхности воды перевернутую лодку с рыбацкими снастями. Совершив обход береговой зоны, было принято решение обратиться в Поисково-спасательную службу Самарской области для проведения водолазных поисков.

В первый день водолазный поиск результатов не принёс. Утром 21 ноября водолазный отдяд Поисково-спасательной службы Самарской области повторно отправились к месту.

После 5-ти часовых поисков, утонувший рыбак был обнаружен на глубине 4 метра, на противоположной стороне протоки.

Погибшего передали сотрудникам полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств произошедшего.