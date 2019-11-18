16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

"Ростелеком" завершил организацию Wi-Fi сети в более чем 6000 отделениях Сбербанка

Читали 7

Крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений "Ростелеком" завершил создание беспроводной локальной вычислительной сети по технологии Wi-Fi в 6300 отделениях ПАО "Сбербанк".

Право на организацию беспроводной локальной вычислительной сети "Ростелеком" получил в апреле 2019 года, одержав победу в открытом конкурсе. Сумма контракта, заключенного на два года, составила 759 млн руб. (включая НДС).

"Ростелеком" организовал защищенную беспроводную сеть Wi-Fi в отделениях Сбербанка по всей стране с поддержкой авторизации пользователей в соответствии с законодательством Российской Федерации. Сеть доступна как для клиентов, которым предоставлен беспроводный доступ в интернет, так и для сотрудников для доступа к информационным ресурсам банка.

"Ростелеком" справился с очень масштабной задачей — обеспечил в офисах банка почти по всей стране стабильное и безопасное беспроводное подключение к интернету для наших клиентов, а для сотрудников организовал удобный и защищенный доступ ко всем внутренним сервисам банка. Благодаря этому наши клиенты, находясь в офисе, получили быстрый и бесплатный доступ к онлайн-сервисам экосистемы Сбербанка, что поможет им узнавать и выбирать для себя наиболее удобные способы решения своих задач", — сказал руководитель канала ВСП Сбербанка Василий Палаткин.

"Сбербанк" предъявил высокие требования к технологическому уровню услуги и качеству ее предоставления. Благодаря развитой телекоммуникационной инфраструктуре, крупнейшей федеральной платформе Wi-Fi и сервисной экспертизе "Ростелеком" имеет возможность предлагать масштабные и уникальные решения для своих корпоративных заказчиков в любой точке страны. Этот проект продолжает многолетнее сотрудничество "Ростелекома" со Сбербанком, и станет очередным шагом в развитии ИТ-инфраструктуры для внедрения и поддержки новых бизнес-инициатив Сбербанка", — отметил вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами "Ростелекома" Валерий Ермаков.

Сегодня беспроводной интернет является неотъемлемой частью жизни и общения. Владельцам ноутбуков, планшетов и смартфонов требуется выход в интернет в любом месте, и Wi-Fi становится обязательным сервисом на любом предприятии сферы услуг и бизнеса.

Версия для печати

Новости

Назад. 18 ноября 2019
"Ростелеком" завершил организацию Wi-Fi сети в более чем 6000 отделениях Сбербанка
АвтоВАЗ взыскал с нижегородского завода «Автокомпонент» еще 11,8 млн рублей
Минобороны РФ хочет взыскать с производителя ракет "Союз" более 2 млрд рублей
Боксер из Оренбурга Габил Мамедов стал чемпионом России
Под Жигулевском пять машин столкнулись на трассе

В России и мире

Мюнхен — ворота в Баварию

Сезон отпусков открыт, однако многие самарцы еще не определились, куда отправиться отдыхать. Этим летом Германия обещает стать одним из популярнейших направлений у россиян, в частности — Мюнхен. Штаб-квартира BMW, готические замки и дворцы эпохи барокко, крупнейший в Европе блошиный рынок и, конечно, Октоберфест: туристам здесь есть на что посмотреть.

Леонид Каневский: «Неужели мне 75? Даже не верится...»

Леонида Каневского в советское время вся страна называла не иначе как «майор Томин». За роль в знаменитом телесериале «Следствие ведут ЗнаТоКи» Каневский даже получил награду «За содействие МВД России», хотя актер начал кинокарьеру, играя конрабандиста, и эта роль принесла актеру первую славу.

Культура и стиль

Состоялась премьера балета «Корсар»

В завершение сезона Самарский театр оперы и балета представил еще одну премьеру - балет Адана «Корсар». Спектакль поставлен балетмейстером, худруком Санкт-Петербургского международного балетного фестиваля «Dance open» Василием Медведевым.

Люди

Родственники старушки из Тимофеевки, которая три месяца жила в курятнике, пообщались со СМИ

Родственники 94-летней Марии Высоцкой, чья история на минувшей неделе вызвала большой общественный резонанс после публикаций в СМИ, пообщались с samara.kp.ru и рассказали свою версию происшедшего.

На жителя Чапаевска заведено уголовное дело за покупку ордена на "Авито"

Прокуратурой города Чапаевска признано законным постановление отдела дознания О МВД России по г. Чапаевску о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 324 УК РФ (незаконное приобретение государственных наград), сообщает пресс-служба ведомства.

Кошелек

Сергей Хестанов: "На ближайшие годы взгляд на российскую экономику оптимистичен"

Самару посетил известный российский экономист и советник по макроэкономике гендиректора компании "Открытие Брокер" Сергей Хестанов. "Волга Ньюс" удалось встретиться с экспертом и узнать авторитетное мнение о том, как на нашу жизнь повлияют американские санкции и дедолларизация экономики, каким будет курс рубля и как стать частным инвестором.

Здоровье

Вкусные рецепты для Масленицы

Начинается Масленица, а значит, и весна на подходе! От главной традиции праздника — блинов — не уклоняются ни самые модные рестораны Самары, ни мастера высокой кухни. Портал Волга Ньюс попросил нескольких из них поделиться оригинальными интерпретациями и нюансами приготовления этого старинного блюда.

Частная инициатива как фактор успеха всего региона

Одной из первых самарских компаний, которые начали развивать направление IT-медицины, стала IT Universe. Сегодня она в тесном сотрудничестве с Самарским государственным медицинским университетом ведет работу по двум проектам – симулятору аппарата ультразвукового исследования и нейрокомпьютерному интерфейсу.

Мой дом

Минобороны РФ хочет взыскать с производителя ракет "Союз" более 2 млрд рублей

Министерство обороны России подало иск в Арбитражный суд Москвы к Ракетно-космическому центру (РКЦ) "Прогресс" (Самара) о взыскании 2,15 млрд рублей. Соответствующая информация опубликована в картотеке суда.

Он и она