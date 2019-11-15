16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Wink представляет эксклюзив — приключенческий сериал "Золото"

Читали 3

На цифровой платформе впечатлений Wink появился очень популярный французский сериал "Золото" о захватывающих буднях гвианских золотодобытчиков. Впервые в России сериал стал доступен в отечественном онлайн-кинотеатре с профессиональным переводом. Первые серии можно смотреть с 15 ноября, далее каждую пятницу будет выходить четыре новых эпизода.

Сериал "Золото" — это динамичная приключенческая драма, которая приведет зрителей в суровый гвианский лес. История разворачивается вокруг Винсента, 20-летнего студента-геолога из Парижа, который едет во Французскую Гвиану, чтобы пройти стажировку в золотодобывающей компании. Винсент быстро попадает в гораздо более прибыльный и очень опасный мир нелегальной торговли золотом. В гвианских джунглях кипят страсти, здесь сталкиваются интересы бизнесменов, гангстеров, проходимцев, геологов и солдат, которые готовы убить любого за несколько граммов драгметалла. Снято два сезона по восемь эпизодов каждый.

Во Франции сериал с оригинальным названием Guyane стал одним из самых рейтинговых и завоевал преданных поклонников. В СМИ появилась информация, что по заказу одного из федеральных телеканалов снимается российская адаптация сериала. Уже сегодня можно посмотреть оригинал, чтобы потом сравнить его с отечественным аналогом.

Сериал "Золото" доступен в сервисе Wink и интерактивном ТВ в пакетах "Для ценителей", "Для любителей" и "Для киноманов". Каждый может найти для себя и своей семьи выгодный и удобный пакет, а яркие впечатления обеспечит Wink. Всего в Wink доступно более 25 тыс. фильмов и эпизодов сериалов.

Wink — это цифровая платформа впечатлений, которая объединяет все преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра. При оформлении подписки контент становится доступен на любом экране — домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфона или планшета (с помощью мобильного приложения для Android и iOS), ноутбука и компьютера (с помощью видеопортала wink.rt.ru).

Версия для печати

Новости

Назад. 15 ноября 2019
Wink представляет эксклюзив — приключенческий сериал "Золото"
Две гандболистки "Лады" получили вызов в молодежную сборную России
В Самаре у Центрального автовокзала остановили незаконную стройку
В Самаре перекрыли улицу Мориса Тореза из-за коммунальной аварии
"Ростелеком" развивает успех тарифов "Вызов"
В Самаре восстановят трамвайное движение до Хлебной площади

В России и мире

Мюнхен — ворота в Баварию

Сезон отпусков открыт, однако многие самарцы еще не определились, куда отправиться отдыхать. Этим летом Германия обещает стать одним из популярнейших направлений у россиян, в частности — Мюнхен. Штаб-квартира BMW, готические замки и дворцы эпохи барокко, крупнейший в Европе блошиный рынок и, конечно, Октоберфест: туристам здесь есть на что посмотреть.

Леонид Каневский: «Неужели мне 75? Даже не верится...»

Леонида Каневского в советское время вся страна называла не иначе как «майор Томин». За роль в знаменитом телесериале «Следствие ведут ЗнаТоКи» Каневский даже получил награду «За содействие МВД России», хотя актер начал кинокарьеру, играя конрабандиста, и эта роль принесла актеру первую славу.

Культура и стиль

Состоялась премьера балета «Корсар»

В завершение сезона Самарский театр оперы и балета представил еще одну премьеру - балет Адана «Корсар». Спектакль поставлен балетмейстером, худруком Санкт-Петербургского международного балетного фестиваля «Dance open» Василием Медведевым.

Люди

Родственники старушки из Тимофеевки, которая три месяца жила в курятнике, пообщались со СМИ

Родственники 94-летней Марии Высоцкой, чья история на минувшей неделе вызвала большой общественный резонанс после публикаций в СМИ, пообщались с samara.kp.ru и рассказали свою версию происшедшего.

На жителя Чапаевска заведено уголовное дело за покупку ордена на "Авито"

Прокуратурой города Чапаевска признано законным постановление отдела дознания О МВД России по г. Чапаевску о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 324 УК РФ (незаконное приобретение государственных наград), сообщает пресс-служба ведомства.

Кошелек

Сергей Хестанов: "На ближайшие годы взгляд на российскую экономику оптимистичен"

Самару посетил известный российский экономист и советник по макроэкономике гендиректора компании "Открытие Брокер" Сергей Хестанов. "Волга Ньюс" удалось встретиться с экспертом и узнать авторитетное мнение о том, как на нашу жизнь повлияют американские санкции и дедолларизация экономики, каким будет курс рубля и как стать частным инвестором.

Здоровье

Вкусные рецепты для Масленицы

Начинается Масленица, а значит, и весна на подходе! От главной традиции праздника — блинов — не уклоняются ни самые модные рестораны Самары, ни мастера высокой кухни. Портал Волга Ньюс попросил нескольких из них поделиться оригинальными интерпретациями и нюансами приготовления этого старинного блюда.

Частная инициатива как фактор успеха всего региона

Одной из первых самарских компаний, которые начали развивать направление IT-медицины, стала IT Universe. Сегодня она в тесном сотрудничестве с Самарским государственным медицинским университетом ведет работу по двум проектам – симулятору аппарата ультразвукового исследования и нейрокомпьютерному интерфейсу.

Мой дом

Он и она