ПСБ снизил ставки рефинансирования ипотеки и "Семейной ипотеки"

Также ПСБ снизил ставку по программе "Семейная ипотека" как на новые кредиты, так и на рефинансирование до 4,5% годовых. Условие действует для всех регионов присутствия ПСБ.
Льготная ипотечная программа с государственной поддержкой предназначена для семей, в которых с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года родится второй и/или последующий ребенок. Ставка фиксирована на весь срок кредитования, первоначальный взнос при приобретении квартиры — 20% от стоимости недвижимости.
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