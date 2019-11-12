Самарский зоопарк приглашает горожан на День матери

12.11.2019 12:35 Читали 4

26 ноября в 14.00 Самарский зоопарк приглашает на самый замечательный праздник – День матери, посвященный всем мамам в мире, в том числе и мамам животного мира!

Сотрудники зоопарка расскажут посетителям, кто в мире животных является самой сильной, самой быстрой, самой заботливой и самой удивительной мамой! Расскажут о зоо-мамах зоопарка -леопарде, волчице, ослице, крокодиле и других.



В программе мероприятия: викторины о животных и веселые увлекательные конкурсы. В завершении мероприятия гости зоопарка познакомятся с родившимися в этом году детенышами - крокодиловым кайманом Крокки, тигровым питончиком и камерунской козочкой Кнопкой.

В рамках праздника будут подведены итоги конкурса рисунков «Семейный зоо-портрет»