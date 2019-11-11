В Самарской области 14 тысяч жителей получили возможность подключиться к оптике "Ростелекома"

11.11.2019 16:25 Читали 48

В этом году в Самарской области "Ростелеком" построил более 500 километров оптических линий связи. Возможность подключить цифровые сервисы появилась у 14 тысяч жителей 13 населенных пунктов.

Работы по строительству телекоммуникационной сети проводились не только в городах губернии, но и в поселках и селах. В Васильевке, Воротнем и Новоборском интернет появился впервые.

Пользователям оптической сети стал доступен комплекс услуг: скоростной интернет, телевидение, телефония, а также система "Умный дом".

Новые клиенты компании могут принять участие в акции "Всё вместе" и подключить три услуги по цене одной: в пакете с "Интерактивным ТВ Wink" получить домашний и мобильный интернет в подарок. Предложение действует до конца января 2020 года.

Петр Могилевский, заместитель директора Самарского филиала ПАО "Ростелеком" — технический директор:

"Мы строим сети связи по всей губернии, чтобы каждый житель мог выбрать ему нужные ему сервисы. Сегодня почти в любой точке области люди имеют возможность учиться и работать удаленно, получать необходимые государственные услуги онлайн, обеспечивать безопасность своего дома".

Более подробная информация об услугах компании — на сайте samara.rt.ru, а также по телефону 8-800-100-0-800.