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Полная версия московского турнира UFC FIGHT NIGHT — только в Wink на UFC ТВ

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9 ноября 2019 года в Москве на ЦСКА Арене пройдет турнир UFC Fight Night®, главным противостоянием которого станет бой россиянина Забита Магомедшарипова и американца Келвина Кэттера. Турнир в полном объеме и в прямом эфире будет транслироваться только на телеканале UFC ТВ, который доступен только в Wink и Интерактивном ТВ от "Ростелекома".

Телеканал UFC ТВ представлен в Wink и Интерактивном ТВ на эксклюзивных условиях и вещает круглосуточно. Зрители телеканала увидят не только основные бои UFC Fight Night®, но и трансляцию ранних прелимов. Начало трансляции — 19:00 по московскому времени, турнир будет доступен в записи для поклонников смешанных единоборств, которые не смогут посмотреть прямой эфир.

Со-главным событием вечера станет бой тяжеловесов Александра Волкова (30-7-0; #7 в рейтинге тяжелой весовой категории) и Грэга Харди (5-1-0; не входит в топ-15 рейтинга), который пройдет в формате трех раундов по пять минут с минутным перерывом. Главным противостоянием турнира будет бой россиянина Забита Магомедшарипова (17-1-0; #5 в рейтинге полулёгкого веса), который впервые выступит под эгидой UFC в России, и американца Келвина Кэттера (20-3-0; #11 в рейтинге полулёгкого веса). Бой продлится 3 раунда.

Круглосуточный канал UFC ТВ начал вещание 20 апреля 2019 года. Канал производит Медиа-Телеком — совместное предприятие "Ростелекома" и Национальной Медиа Группы — по эксклюзивному соглашению с UFC. Эфир телеканала полностью посвящен UFC — крупнейшей международной организации по смешанным единоборствам.

Wink — это цифровая платформа впечатлений, который объединяет все преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра. При оформлении подписки весь телевизионный и видеоконтент становится доступен на любом экране — домашнего телевизора, смартфона или планшета, ноутбука и компьютера, есть приложения в Smart TV, Android TV и Apple TV. Для большей части телеканалов и всего видеоконтента доступно управление просмотром (пауза, перемотка, просмотр с начала). Расписание телеканала и все бои доступны на платформе.

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Новости

Назад. 07 ноября 2019
Полная версия московского турнира UFC FIGHT NIGHT — только в Wink на UFC ТВ
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