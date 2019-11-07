В канун Парада Памяти 6 и 7 ноября в Самаре ограничат движение транспорта

Ограничения коснутся следующих участков:
С 06:00 до 15:00 7 ноября:
- по ул. Вилоновская от ул. Галактионовская до ул. Максима Горького,
- по ул. Куйбышева от ул. Красноармейская до ул. Вилоновская,
- по ул. Максима Горького от ул. Красноармейская до ул. Вилоновская,
- по ул. Чапаевская от ул. Вилоновская до ул. Красноармейская,
- по ул. Шостаковича от ул. Чапаевская до ул. Куйбышева,
- по ул. Фрунзе от ул. Красноармейская до ул. Вилоновская,
- по ул. Молодогвардейская от ул. Вилоновская до ул. Ульяновская,
- по Волжскому проспекту от ул. Вилоновская до ул. Маяковского.
С 14:00 до 18:00 6 ноября:
- по ул. Чапаевская от ул. Вилоновская до ул. Красноармейская,
- по ул. Вилоновская от ул. Галактионовская до ул. Фрунзе,
- по ул. Фрунзе от ул. Вилоновская до ул. Шостаковича,
- по ул. Шостаковича от ул. Чапаевская до ул. Фрунзе.
Также будут запрещены остановка и стоянка транспорта с 08:00 6 ноября до 15:00 7 ноября:
- по ул. Вилоновская от ул. Галактионовская до ул. Максима Горького,
- по ул. Куйбышева от ул. Красноармейская до ул. Вилоновская,
- по ул. Максима Горького от ул. Красноармейская до ул. Вилоновская,
- по ул. Чапаевская от ул. Вилоновская до ул. Красноармейская,
- по ул. Шостаковича от ул. Чапаевская до ул. Куйбышева,
- по ул. Фрунзе от ул. Красноармейская до ул. Вилоновская,
- по ул. Молодогвардейская от ул. Вилоновская до ул. Ульяновская,
- по Волжскому проспекту от ул. Вилоновская до ул. Маяковского.
Кроме того, с 14:00 до 18:00 6 ноября движение автобусов маршрутов №№ 24, 92, 297 будет организовано по скорректированной схеме. А с 06:00 до 15:00 7 ноября по временной схеме будут следовать автобусы маршрутов №№ 61, 247, 261, 24, 92, 11, 297.