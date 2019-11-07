Родственники старушки из Тимофеевки, которая три месяца жила в курятнике, пообщались со СМИ

07.11.2019 09:12 Читали 9

Родственники 94-летней Марии Высоцкой, чья история на минувшей неделе вызвала большой общественный резонанс после публикаций в СМИ, пообщались с samara.kp.ru и рассказали свою версию происшедшего.

Напомним, по словам женщины, три месяца назад ее родственники после отказа переписать на них пенсию выселили пожилую хозяйку из благоустроенного коттеджа в небольшую кирпичную постройку, в которой раньше жили куры. На участке было отключено водоснабжение, а в бывшем курятнике имелись проблемы с проводкой. В таких условиях пенсионерка жила с августа, а в конце октября она попросила председателя СНТ "Сборщик" Михаила Леонтьева найти ей пристанище и была помещена в социальный приют.

"Это дачный домик, а не курятник. Она сама туда несколько раз то возвращалась, то уезжала, - рассказала изданию внучка Марии Высоцкой Анастасия С. - До недавнего времени я с ней мало общалась, потому что она бросила мою мать почти сразу после рождения и вспомнила о ней лишь спустя 70 лет. Из Белоруссии она сама просила привезти ее в Тольятти. Здесь она уже примерно три года, все это время каждый ее приезд к нам заканчивается скандалами и жуткими сплетнями, о которых даже стыдно говорить. После этого мои мама с папой, которые тоже уже люди пожилые, по несколько дней мучаются с давлением".

По словам Анастасии, пенсионерка сама решила поселиться в летнем домике, а не в благоустроенном коттедже, мотивируя это тем, что большой дом плох, вода в нем отравлена и жить внутри нельзя.

Другой внук Марии Высоцкой - Владислав Б. - ранее говорил примерно то же: летом бабушка жила в этом домике, а на зиму перебиралась в город, в квартиру к родне. Но в этом году все пошло не так: когда их семья паковала вещи, своевольная пенсионерка заявила, что никуда не поедет.

"Я приезжала к ней, привозила воды и еды, да она и сама ходила там в магазин, - говорит Анастасия. - Я предлагала ее забрать на квартиру, даже снять ей жилье, если она не хочет жить с нами, но она отказывалась. В доме были холодильник, плита, диван, я привезла ей обогреватель. Перед отпуском две недели назад заезжала к ней в последний раз, привезла ей запасов, а когда вернулась, выяснилось, что мы все ее обижаем. Даже не знаю, что теперь делать".

По словам Михаила Леонтьева, который регулярно навещает Марию Николаевну в приюте, она с родственниками общаться не желает и уверяет, что в приюте ее все абсолютно устраивает. Как разрешится ситуация, пока не ясно. Тем более что Леонтьев в октябре написал заявление в полицию, в котором просил провести проверку по факту оставления пожилого человека в опасности.