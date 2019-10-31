В Самарской области два человека погибли и два пострадали в столкновении легковушки с грузовиком

31.10.2019 15:18 Читали 5

Смертельная авария произошла в четверг, 31 октября, на 70 километре автодороги "Подъезд к г. Оренбург от М‑5 "Урал".

Столкнулись легковой и грузовой автомобили. Как сообщает Гу МВД по Самарской области, один из них выехал на встречную полосу.

В результате ДТП два человека погибли, еще двоим оказывается помощь. Личности участников аварии устанавливаются.