94-летнюю бабушку из Тимофеевки, жившую в курятнике, перевезли в приют

31.10.2019 19:06 Читали 6

В с. Тимофеевка Ставропольского района 94-летняя пенсионерка с августа живет в курятнике. 29 октября ее передали в социальный приют.

"Мария Николаевна живет в кирпичной постройке. Недавно это строение было сараем, где жили куры. Там нет тепла и воды. Электрическая проводка работает на "честном слове". Ночью у нас температура воздуха опускалась ниже ноля. В таких условиях долго прожить нельзя", — рассказал очевидец по имени Михаил.

В такой обстановке женщина живет уже больше трех месяцев. Своими силами пенсионерка облагородила помещение — постелила ковры, попросила соседей поставить диван. Неравнодушные местные жители как могут, так и стараются помочь бабушке в такой непростой ситуации.

Председатель СНТ "Сборщик" сообщил, что во вторник, 29 октября, он обратился в службу 112, а также написал заявление в полицию. В 17:30 он передал пенсионерку работнику Государственного казенного учреждения Самарской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Центрального округа", а именно заместителю директора отделения по м. р. Ставропольский: Сосновцевой Татьяне Валерьевне, которая отвезла и устроила бабушку в Тольяттинский социальный приют.