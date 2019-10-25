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Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

ПСБ дарит приветственные баллы и повышенный кэшбэк по картам Mastercard

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ПСБ предлагает держателям карт платежной системы MasterCard сразу несколько акций с повышенным кэшбэком. Клиенты ПСБ получают приветственные бонусные баллы, баллы за подключение услуг и повышенный кэшбэк за транзакции по карте. В акциях могут принять участие клиенты, которые в период с 1 октября до 30 ноября получили одну из карт ПСБ — дебетовую или кредитную платежной системы Mastercard.

Если в течение месяца совершить по карте "Твой кэшбэк" покупки на сумму 10 000 рублей, то на карту будет возвращаться 10% за покупки в категории "Рестораны" и АЗС. Клиенты, которые откроют карту "Твой кэшбэк" и сделают ее зарплатной, смогут получить до 1500 кэшбэк баллов в первый же месяц активации карты. По кредитной карте "Двойной кэшбэк", открытой с 1 октября до 30 ноября, будет начислен кэшбэк баллами на сумму годового обслуживания. Далее — в любой момент времени в мобильном и интернет-банке можно обменять баллы на рубли по курсу 1 балл = 1 рубль.

"Этой осенью вместе с платежной системой Mastercard мы предлагаем нашим клиентам оценить возможности наших карт и получить повышенный кэшбэк, — отметил директор департамента клиентских взаимоотношений ПСБ Даниил Ткач. — Мы начисляем приветственные бонусы, бонусы за подключение услуг, например, автоплатежа, даем возможность возвращать больше средств клиентам, которые совершают по карте больше покупок. Таким образом, чем чаще вы пользуетесь картой, тем эффективнее она работает на вас".

ПСБ предлагает широкий спектр дебетовых и кредитных карт для физических лиц. По флагманским продуктам дебетовой карте "Твой кэшбэк" доступен возврат 1% от всех покупок и до 5% в 3 из 16 категориях на выбор клиента, по кредитной карте "Двойной кэшбэк" — 10% за покупки в повышенных категориях и 1% за погашение задолженности по карте.

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Назад. 25 октября 2019
ПСБ дарит приветственные баллы и повышенный кэшбэк по картам Mastercard

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