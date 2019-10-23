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Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

При подключении Wink — интернет в подарок

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"Ростелеком" предлагает подписаться на коллекцию Wink и получить домашний и мобильный интернет в подарок. Повсеместный доступ в сеть позволит смотреть контент на любом устройстве, в любое время и в любом месте. В рамках акции "Всё вместе", которая продлится до конца января 2020 года, можно подключить в пакете "Для развлечений везде" три услуги по цене одной.

За 720 рублей в месяц к богатой коллекции контента от Wink абонент получает домашний интернет на максимальных скоростях, мобильную связь с безлимитными звонками на номера внутри сети и интернетом. Для участников акции доступны специальные условия на аренду оборудования.

Wink — это цифровая платформа впечатлений, которая объединяет все преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра. При оформлении подписки весь телевизионный и видеоконтент становится доступен на любых экранах: домашнем телевизоре (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфоне или планшете (с помощью мобильного приложения для Android и iOS), ноутбуке и компьютере (с помощью видеопортала wink.rt.ru).

Для новой акции создана коллекция из лучшего телевизионного и киносериального контента. Телевизионную часть представляют более 180 наименований, включая самые популярные в России неэфирные каналы. Телеканалы на любой возраст, вкус и интересы: 40 каналов с кино и сериалами, 15 — детских, 13 — спортивных, 35 — познавательных, 25 — музыкальных. Только в Wink доступны телеканалы UFC ТВ (полностью посвящен самой известной и авторитетной в мире ассоциации смешанных единоборств) и Eurosport Gold (с самыми известными теннисными турнирами мира).

В акционную библиотеку входит более 3 000 кинофильмов и эпизодов сериалов разных жанров, стран и лет, популярные российские блокбастеры и сериалы последних лет от ведущих отечественных студий, кино и мультфильмы для детей. Кстати, с сервисом "Родительский контроль" можно настроить ограничения для просмотра контента с возрастной маркировкой.

Для большей части телеканалов и всего видеоконтента доступно управление просмотром: пауза, перемотка, просмотр с начала. Можно скачать фильм или сериал в приложении, чтобы смотреть его в офлайн-режиме, например, по дороге на работу. Можно начать смотреть фильм на домашнем телевизоре, а продолжить на смартфоне — с сохранением позиции просмотра.

"Даже в цифровую эпоху нам нужны простые человеческие впечатления и яркие эмоции. Сегодня с помощью цифровых технологий их можно доставить на любой экран и в любое место. Требования к качеству и разнообразию медийного контента постоянно растут. Мы развиваем Wink как цифровую платформу впечатлений, в которой объединили лучшее от цифрового телевидения и онлайн-кинотеатра и добавили множество интерактивных функций. В Wink каждый может найти себе развлечение по интересам: посмотреть добрую комедию или забористый боевик, любимый телеканал в HD, мультфильм или познавательную ленту", — отметила вице-президент по работе с массовым сегментом "Ростелекома" Диана Самошкина.

Подробная информация об акции "Всё вместе" и продаже или аренде абонентского оборудования доступны на сайте www.rt.ru или по телефону 8-800-100-0-800. Подключить услуги можно при наличии технической возможности.

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Назад. 23 октября 2019
При подключении Wink — интернет в подарок

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